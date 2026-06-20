ЕС готовится ограничить влияние Китая на поставки критически важного сырья

Евросоюз разрабатывает закон, который заставит бизнес отказаться от тотальной зависимости от китайских товаров. Брюссель стремится минимизировать экономические риски, связанные с чрезмерным влиянием Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Европейская комиссия готовит новый закон, согласно которому компании ЕС будут обязаны диверсифицировать источники поставок. Это касается стратегически важных ресурсов.

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Бизнес реагирует слишком медленно, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прямо заявила об этом в Брюсселе. Она полагает, что промедление угрожает безопасности всего блока.

"Необходимы улучшения. Мы видели цифры, они говорят сами за себя, и мы должны пересмотреть наши отношения", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Почему обострилась проблема между ЕС и Китаем

Еще в прошлом году Пекин воспользовался своей монополией на рынке. Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов, что ударило по европейским технологиям.

Сейчас торговый дефицит Европы с Китаем шокирует. Блок теряет около 1 миллиарда евро ежедневно.

Лидеры ЕС согласны в главном: необходим диалог с партнерами о макроэкономических дисбалансах. Европа должна защитить свои рынки от недобросовестной конкуренции.

Президент Европейского совета Антонио Коста назвал торговый дефицит неприемлемым.

"Мы не можем продолжать поднимать этот вопрос без каких-либо конкретных результатов. И до сих пор, к сожалению, Китай не выполнил своих обязательств", - сказал Коста.

Страны ЕС хотят уменьшить критическую зависимость от ресурсов Пекина. В ответ Китай обвиняет Запад в нарушении рыночных принципов.