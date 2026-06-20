ЕС готовится ограничить влияние Китая на поставки критически важного сырья
Евросоюз разрабатывает закон, который заставит бизнес отказаться от тотальной зависимости от китайских товаров. Брюссель стремится минимизировать экономические риски, связанные с чрезмерным влиянием Пекина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Европейская комиссия готовит новый закон, согласно которому компании ЕС будут обязаны диверсифицировать источники поставок. Это касается стратегически важных ресурсов.
Бизнес реагирует слишком медленно, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прямо заявила об этом в Брюсселе. Она полагает, что промедление угрожает безопасности всего блока.
"Необходимы улучшения. Мы видели цифры, они говорят сами за себя, и мы должны пересмотреть наши отношения", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.
Почему обострилась проблема между ЕС и Китаем
Еще в прошлом году Пекин воспользовался своей монополией на рынке. Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов, что ударило по европейским технологиям.
Сейчас торговый дефицит Европы с Китаем шокирует. Блок теряет около 1 миллиарда евро ежедневно.
Лидеры ЕС согласны в главном: необходим диалог с партнерами о макроэкономических дисбалансах. Европа должна защитить свои рынки от недобросовестной конкуренции.
Президент Европейского совета Антонио Коста назвал торговый дефицит неприемлемым.
"Мы не можем продолжать поднимать этот вопрос без каких-либо конкретных результатов. И до сих пор, к сожалению, Китай не выполнил своих обязательств", - сказал Коста.
Страны ЕС хотят уменьшить критическую зависимость от ресурсов Пекина. В ответ Китай обвиняет Запад в нарушении рыночных принципов.
Что еще известно об отношениях между Европой и Китаем
Мы уже сообщали, что Китай расширяет торговый маршрут в Европу в обход России. Пекин планирует в ближайшие годы существенно увеличить грузопоток в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Средний коридор".