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"Нет аналогов": Си Цзиньпин готовится к исторической встрече с Трампом и Путиным

12:15 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Нет аналогов": Си Цзиньпин готовится к исторической встрече с Трампом и Путиным Фото: Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
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Глава КНР Си Цзиньпин и его команда начали процесс подготовки к переговорам с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметила представительница МИД, и американский лидер, и глава Кремля публично выразили заинтересованность во встрече с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как известно, он состоится уже в этом месяце в китайском Шэньчжэне.

"Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США", - подчеркнула Мао Нин.

Издание Bloomberg обращает внимание на то, что такая встреча лишь поспособствует усилиям России по выходу из международной изоляции после вторжения в Украину.

Кроме того, она потенциально может превратить главу КНР в посредника в сближении Путина и Трампа.

"Трехсторонний саммит между Китаем, Россией и США не имеет аналогов в современной истории. Его ближайшим аналогом может быть Ялтинская конференция 1945 года, когда советский диктатор Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились, чтобы обсудить пути достижения победы во Второй мировой войне", - отмечает издание.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Си Цзиньпин не планирует обсуждать Украину с Трампом и Путиным.

Также мы писали, как украинский президент Зеленский оценил риск переговоров Трампа, Си и Путина за спиной Киева.

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