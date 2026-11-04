"Нет аналогов": Си Цзиньпин готовится к исторической встрече с Трампом и Путиным

Глава КНР Си Цзиньпин и его команда начали процесс подготовки к переговорам с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отметила представительница МИД, и американский лидер, и глава Кремля публично выразили заинтересованность во встрече с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как известно, он состоится уже в этом месяце в китайском Шэньчжэне.

"Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США", - подчеркнула Мао Нин.

Издание Bloomberg обращает внимание на то, что такая встреча лишь поспособствует усилиям России по выходу из международной изоляции после вторжения в Украину.

Кроме того, она потенциально может превратить главу КНР в посредника в сближении Путина и Трампа.

"Трехсторонний саммит между Китаем, Россией и США не имеет аналогов в современной истории. Его ближайшим аналогом может быть Ялтинская конференция 1945 года, когда советский диктатор Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились, чтобы обсудить пути достижения победы во Второй мировой войне", - отмечает издание.