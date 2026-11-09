Украина не ожидает прорыва от первого раунда переговоров с РФ: Арахамия объяснил причину

Украина не ожидает прорыва во время первого раунда переговоров с США и Россией. В то же время определенные надежды есть от второго раунда.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в комментарии DW .

"Думаю, что нет (не стоит ожидать прорыва, - ред.). И вот почему: в переговорах был длительный перерыв. Поэтому, если говорить о внутренней ситуации, то само возобновление переговоров это уже достижение", - заявил он.

Арахамия отметил, что по этой причине ожидания украинской команды от первых переговоров минимальны. В то же время он добавил, что от второго раунда "мы уже кое-что ожидаем".

Глава фракции также сообщил, что не видит, чтобы Соединенные Штаты принимали чью-либо сторону.

"Они пытаются действовать максимально симметрично", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, The New York Times писало, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби, но вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.