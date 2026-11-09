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Украина не ожидает прорыва от первого раунда переговоров с РФ: Арахамия объяснил причину

21:12 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украина не ожидает прорыва от первого раунда переговоров с РФ: Арахамия объяснил причину Глава фракции СН Давид Арахамия (фото: Getty Images)
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Украина не ожидает прорыва во время первого раунда переговоров с США и Россией. В то же время определенные надежды есть от второго раунда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в комментарии DW.

"Думаю, что нет (не стоит ожидать прорыва, - ред.). И вот почему: в переговорах был длительный перерыв. Поэтому, если говорить о внутренней ситуации, то само возобновление переговоров это уже достижение", - заявил он.

Арахамия отметил, что по этой причине ожидания украинской команды от первых переговоров минимальны. В то же время он добавил, что от второго раунда "мы уже кое-что ожидаем".

Глава фракции также сообщил, что не видит, чтобы Соединенные Штаты принимали чью-либо сторону.

"Они пытаются действовать максимально симметрично", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, The New York Times писало, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби, но вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.

Отметим, что спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер сообщил, что перед началом мирных переговоров в Абу-Даби США собирают на отдельную встречу партнеров по НАТО, представителей ЕС и Украины. Они должны обсудить архитектуру безопасности после войны.

Кроме того, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина в ходе переговоров с США и Россией в Абу-Даби планирует уделить большое внимание обсуждению гуманитарного трека. Он отметил необходимость интенсифицировать обмены пленными.

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