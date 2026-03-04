АЗС снова переписали цены: какая ситуация на вечер и будет ли бензин по 100 гривен

Главное: Цены: премиальный бензин вплотную подошел к 81 гривне, а самый дешевый 95-й и дизель - от 70,99 грн на WOG, ОККО и SOCAR.

премиальный бензин вплотную подошел к 81 гривне, а самый дешевый 95-й и дизель - от 70,99 грн на WOG, ОККО и SOCAR. Причины: скачок цен на дизель в Лондоне до 1100 долларов за тонну и ажиотажный спрос спровоцировали волну подорожания.

скачок цен на дизель в Лондоне до 1100 долларов за тонну и ажиотажный спрос спровоцировали волну подорожания. Спекуляция: объективные факторы оправдывают рост только на 2-2,60 грн, тогда как фактически цены выросли на 4-4,50 грн.

объективные факторы оправдывают рост только на 2-2,60 грн, тогда как фактически цены выросли на 4-4,50 грн. Прогноз: аналитики считают, что рынок уже у ценового потолка.



Фото: цены на разные виды топлива на украинских АЗС (инфографика РБК-Украина)

Самый дешевый вариант - обычный 95-й или дизель на уровне 70,99 грн - есть на WOG, ОККО и SOCAR. Премиальные марки везде вплотную подошли к отметке 81 гривна.

Сколько стоит топливо на основных АЗС по состоянию на 4 марта

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 78,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 72,99 грн

Бензин 95 - 69,99 грн

Бензин 92 - 66,99 грн

ДТ (Energy) - 73,99 грн

ДТ - 69,99 грн

Газ - 40,99 грн

Цены указаны из приложения сети "Укрнафта".

WOG:

95 Евро5-E5 - 70,99 грн

95 Mustang - 73,99 грн

100 Mustang - 80,99 грн

ДТ Евро5 - 70,99 грн

ДТ Мустанг+ - 73,99 грн

Газ - 41,98 грн

Цена на конкретной АЗС может отличаться от средней цены по Украине.

ОККО:

95 ЕВРО - 70,99 грн

95 PULLS - 73,99 грн

100 PULLS - 80,99 грн

ДТ ЕВРО - 70,99 грн

ДП PULLS - 73,99 грн

Газ - 41,99 грн

Цены указаны из программы лояльности Fishka.

SOCAR:

А-95 - 70,99 грн

NANO 95 - 74,99 грн

NANO 100 - 80,99 грн

ДТ NANO - 70,99 грн

ДТ NANO Extro - 75,99 грн

Газ - 40,98 грн.

Цены указаны с сайта сети SOCAR

Почему цены взлетели

РБК расспросило экспертов, почему цены на топливо взлетели так быстро и что будет дальше

По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, существует два фактора.

Первый - война на Ближнем Востоке. По его словам, вчера в Лондоне цена на дизель на бирже пробила 1000 долларов за тонну и взлетела до 1100 долларов - плюс 250 долларов за три дня, или 25 процентов. В пересчете на гривны это 10 гривен на литр.

Второй фактор - паника. "Продажи в заправочных сетях выросли на этой неделе на 30-50%", - отметил Куюн. Из-за этого трейдеры вынуждены срочно докупать топливо - уже по новой цене.

При этом он подчеркивает: реального дефицита нет.

"Запасы есть, поставки идут. Все работает, как работало", - говорит эксперт.

Относительно угрозы 100 гривен за литр - Куюн считает это нереальным. "Я думаю, что мы в целом уже возле пика цены", - заявил он.

Спекуляция может быть не последней причиной

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что нынешняя цена на АЗС не соответствует рыночной.

По его подсчетам, с учетом всех объективных факторов - рост акциза с 1 января, удешевление гривни, подорожание нефтепродуктов на границе - бензин должен был бы подорожать не более чем на 2 гривни, дизель - не более чем на 2,60 грн. Но фактически цены выросли на 4-4,50 грн.

"Это спекуляция. Прямая спекуляция на информационных сообщениях о возможных в будущем проблемах с поставками нефти", - заявил Рябцев.

Он также отмечает, что в Германии и Польше бензин так не подорожал. А цены в Украине сейчас соответствуют нефти по 100 долларов за баррель, тогда как реально она стоит около 82,70 доллара.

Что делать власти

Оба эксперта скептически оценивают идею обращения в Антимонопольный комитет, если сети АЗС и дальше будут повышать цены.

Рябцев объясняет: руководство АМКУ само признавало, что не имеет методик для оценки рынка нефтепродуктов и собирается заниматься этим только после завершения войны.

Вместо этого он предлагает обнародовать структуру цены - чтобы каждый мог увидеть, из чего она состоит: стоимость нефтепродуктов, налоги, наценка. Если наценка превышает определенный предел - привлечь механизмы военного времени.

Куюн, в свою очередь, считает обращение в АМКУ одним из "штампов любого кризиса на топливном рынке" - наравне с прогнозами цен на топливо по 100 гривен и по 150 долларов за баррель нефти.