На АЗС изменения ценников: где подешевело топливо 15 мая

Что изменилось в ценах на АЗС

OKKO и WOG удерживают цены на одинаковом уровне. Стоимость стандартного бензина А-95 Евро составляет 77,90 грн/л, а улучшенный бензин (Pulls 95 и Mustang 95) обойдется водителям в 80,90 грн/л.

Дизельное топливо (Евро) на станциях этих сетей стоит 89,90 грн/л, а его брендовые аналоги - 92,90 грн/л.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 15 мая (инфографика РБК-Украина)

В сети SOCAR ценники традиционно остаются на несколько копеек выше: стандартный А-95 стоит 77,99 грн/л, фирменный NANO 95 - 81,99 грн/л, а ДТ NANO - 89,99 грн/л.

Государственная "Укрнафта" продолжает предлагать существенно более низкие цены. Бензин А-95 (как обычный, так и брендовый Energy) здесь можно приобрести за 71,90 грн/л, что на 6 гривен дешевле, чем на OKKO и WOG.

Единственным заметным изменением по сравнению с предыдущим днем, 14 мая, стало проседание стоимости сжиженного газа (LPG) в некоторых сетях. В частности, на АЗС OKKO и WOG ценник на автогаз за сутки упал сразу на гривну и составляет 48,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 15 мая, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Евро: 77,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн.

Бензин А-95: 77,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"