На АЗС изменения ценников: где подешевело топливо 15 мая

В Украине в пятницу, 15 мая, крупные сети автозаправочных станций сохранили стабильность цен на бензин и дизель. Однако на рынке автомобильного газа зафиксированы локальные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Главное:
OKKO и WOG удерживают цены на одинаковом уровне. Стоимость стандартного бензина А-95 Евро составляет 77,90 грн/л, а улучшенный бензин (Pulls 95 и Mustang 95) обойдется водителям в 80,90 грн/л.
Дизельное топливо (Евро) на станциях этих сетей стоит 89,90 грн/л, а его брендовые аналоги - 92,90 грн/л.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 15 мая (инфографика РБК-Украина)
В сети SOCAR ценники традиционно остаются на несколько копеек выше: стандартный А-95 стоит 77,99 грн/л, фирменный NANO 95 - 81,99 грн/л, а ДТ NANO - 89,99 грн/л.
Государственная "Укрнафта" продолжает предлагать существенно более низкие цены. Бензин А-95 (как обычный, так и брендовый Energy) здесь можно приобрести за 71,90 грн/л, что на 6 гривен дешевле, чем на OKKO и WOG.
Единственным заметным изменением по сравнению с предыдущим днем, 14 мая, стало проседание стоимости сжиженного газа (LPG) в некоторых сетях. В частности, на АЗС OKKO и WOG ценник на автогаз за сутки упал сразу на гривну и составляет 48,90 грн/л.
