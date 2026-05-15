На АЗС зміни цінників: де подешевшало пальне 15 травня

В Україні в п'ятницю, 15 травня, великі мережі автозаправних станцій зберегли стабільність цін на бензин та дизель. Проте на ринку автомобільного газу зафіксовано локальні зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Головне:
OKKO та WOG утримують ціни на однаковому рівні. Вартість стандартного бензину А-95 Євро становить 77,90 грн/л, а покращений бензин (Pulls 95 та Mustang 95) обійдеться водіям у 80,90 грн/л.
Дизельне пальне (Євро) на станціях цих мереж коштує 89,90 грн/л, а його брендові аналоги - 92,90 грн/л.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 15 травня (інфографіка РБК-Україна)
У мережі SOCAR цінники традиційно залишаються на кілька копійок вищими: стандартний А-95 коштує 77,99 грн/л, фірмовий NANO 95 - 81,99 грн/л, а ДП NANO - 89,99 грн/л.
Державна "Укрнафта" продовжує пропонувати суттєво нижчі ціни. Бензин А-95 (як звичайний, так і брендовий Energy) тут можна придбати за 71,90 грн/л, що на 6 гривень дешевше, ніж на OKKO та WOG.
Єдиною помітною зміною у порівнянні з попереднім днем, 14 травня, стало просідання вартості скрапленого газу (LPG) у деяких мережах. Зокрема, на АЗС OKKO та WOG цінник на автогаз за добу впав одразу на гривню і становить 48,90 грн/л.
