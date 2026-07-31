АЗС продолжают поднимать цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля

Украинские операторы АЗС посмотрели ценники на топливо. Главный тренд утра - ощутимое подорожание дизеля в большинстве крупнейших сетей.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на пятницу, 31 июля - в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Бензин : ценники на все виды (А-92, А-95, брендовые и 100 марки) остались на уровне предыдущего дня.

: ценники на все виды (А-92, А-95, брендовые и 100 марки) остались на уровне предыдущего дня. Дизель : подорожал на 1,00-2,00 грн/л в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта".

: подорожал на 1,00-2,00 грн/л в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта". Автогаз: изменение цены зафиксировано только на SOCAR (+1,00 грн/л).

Что изменилось на АЗС за сутки

Наибольший рост зафиксирован на дизельном топливе в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта".

Так, в OKKO дизель Pulls подорожал на 2 гривны - до 95,90 грн/л, а дизель Евро - также на 2 гривны, до 92,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 31 июля (инфографика РБК-Украина)

В WOG премиальный дизель Mustang прибавил 1 гривну и стоит 95,80 грн/л, а дизель Евро-5 также вырос на 1 гривну - до 92,80 грн/л.

В сети SOCAR цены на бензин и дизель не изменились, однако автогаз подорожал на 1 гривну - до 43,90 грн/л.

Государственная "Укрнафта" подняла цену на дизель Energy на 2 гривны - до 91,90 грн/л, обычный дизель также подорожал на 2 грн - до 89,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 31 июля, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 95,90 грн

ДТ Евро: 92,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 95,80 грн

ДТ Евро-5: 92,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 95,90 грн

ДТ NANO: 92,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"