АЗС продолжают поднимать цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля
Украинские операторы АЗС посмотрели ценники на топливо. Главный тренд утра - ощутимое подорожание дизеля в большинстве крупнейших сетей.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на пятницу, 31 июля - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Бензин: ценники на все виды (А-92, А-95, брендовые и 100 марки) остались на уровне предыдущего дня.
- Дизель: подорожал на 1,00-2,00 грн/л в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта".
- Автогаз: изменение цены зафиксировано только на SOCAR (+1,00 грн/л).
Что изменилось на АЗС за сутки
Наибольший рост зафиксирован на дизельном топливе в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта".
Так, в OKKO дизель Pulls подорожал на 2 гривны - до 95,90 грн/л, а дизель Евро - также на 2 гривны, до 92,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 31 июля (инфографика РБК-Украина)
В WOG премиальный дизель Mustang прибавил 1 гривну и стоит 95,80 грн/л, а дизель Евро-5 также вырос на 1 гривну - до 92,80 грн/л.
В сети SOCAR цены на бензин и дизель не изменились, однако автогаз подорожал на 1 гривну - до 43,90 грн/л.
Государственная "Укрнафта" подняла цену на дизель Energy на 2 гривны - до 91,90 грн/л, обычный дизель также подорожал на 2 грн - до 89,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 31 июля, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 95,90 грн
- ДТ Евро: 92,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 95,80 грн
- ДТ Евро-5: 92,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 95,90 грн
- ДТ NANO: 92,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн