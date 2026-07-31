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АЗС продолжают поднимать цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля

08:48 31.07.2026 Пт
2 мин
Минимальная цена на дизель стремится к отметке 90 грн/л
aimg Мария Кучерявец
АЗС продолжают поднимать цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля Фото: сети АЗС снова обновили ценники на дизель и автогаз (инфографика РБК-Украина)
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Украинские операторы АЗС посмотрели ценники на топливо. Главный тренд утра - ощутимое подорожание дизеля в большинстве крупнейших сетей.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на пятницу, 31 июля - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин: ценники на все виды (А-92, А-95, брендовые и 100 марки) остались на уровне предыдущего дня.
  • Дизель: подорожал на 1,00-2,00 грн/л в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта".
  • Автогаз: изменение цены зафиксировано только на SOCAR (+1,00 грн/л).

Что изменилось на АЗС за сутки

Наибольший рост зафиксирован на дизельном топливе в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта".

Так, в OKKO дизель Pulls подорожал на 2 гривны - до 95,90 грн/л, а дизель Евро - также на 2 гривны, до 92,90 грн/л.

АЗС продолжают поднимать цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 31 июля (инфографика РБК-Украина)

В WOG премиальный дизель Mustang прибавил 1 гривну и стоит 95,80 грн/л, а дизель Евро-5 также вырос на 1 гривну - до 92,80 грн/л.

В сети SOCAR цены на бензин и дизель не изменились, однако автогаз подорожал на 1 гривну - до 43,90 грн/л.

Государственная "Укрнафта" подняла цену на дизель Energy на 2 гривны - до 91,90 грн/л, обычный дизель также подорожал на 2 грн - до 89,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 31 июля, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 95,90 грн
  • ДТ Евро: 92,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 95,80 грн
  • ДТ Евро-5: 92,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 95,90 грн
  • ДТ NANO: 92,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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