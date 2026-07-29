Ценовой шок на АЗС: почему топливо дорожает, будет ли "100 грн за литр" и дефицит

Украинский рынок топлива испытывает новый ценовой шок. Только за последние десять дней бензин и дизель на АЗС подорожали от нескольких до полутора десятков гривен за литр, а эксперты говорят о риске отметки в 100 гривен.

Почему растут цены, грозит ли Украине дефицит топлива и чего ждать водителям в августе и осенью - в материале РБК-Украина .

Главное: Стремительный рост : За последние 10 дней дизель взлетел в цене больше всего - на 10-14 грн/л (до 86,90-95,90 грн/л в зависимости от марки), а бензин прибавил 4-8 грн/л.

: За последние 10 дней дизель взлетел в цене больше всего - на 10-14 грн/л (до 86,90-95,90 грн/л в зависимости от марки), а бензин прибавил 4-8 грн/л. Аномалия и ажиотаж: Оптовые цены на дизель стали выше розничных на АЗС, из-за чего аграрии массово скупают горючее в розницу бочками, исчерпывая запасы отдельных заправок.

Оптовые цены на дизель стали выше розничных на АЗС, из-за чего аграрии массово скупают горючее в розницу бочками, исчерпывая запасы отдельных заправок. Причины всплеска цен : Обострение на Ближнем Востоке, нехватка нефтеперерабатывающих мощностей в Европе, а также новое требование украинского закона об обязательной части биоэтанола E-10.

: Обострение на Ближнем Востоке, нехватка нефтеперерабатывающих мощностей в Европе, а также новое требование украинского закона об обязательной части биоэтанола E-10. Прогноз 100 грн/л : В течение 1-2 недель дизель будет по меньшей мере до 90-92 грн/л, а без правительственных мер цена до 10 августа может пересечь психологическую отметку в 100 грн/л.

: В течение 1-2 недель дизель будет по меньшей мере до 90-92 грн/л, а без правительственных мер цена до 10 августа может пересечь психологическую отметку в 100 грн/л. Без дефицита: Системной нехватки горючего не будет (ресурс законтрактован), однако локальные перебои на АЗС могут продолжаться до середины сентября.

Как изменились цены на АЗС

По данным мониторинга в ведущих сетях (ОККО, WOG, SOCAR, "Укрнафта"), стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние 10 дней изменились следующим образом:

Бензин : обычный подорожал на + 6,5-8 грн (до 77,90-85,40 грн/л), а премиум - на 4-6,5 грн (до 82,90-95,40 грн/л).

: обычный подорожал на + (до 77,90-85,40 грн/л), а премиум - на 4-6,5 грн (до 82,90-95,40 грн/л). Дизель: показал наибольший скачок - стандарт прибавил +10-13 грн (до 86,90-92,90 грн/л), премиальные марки +10-15 грн (до 88,90-95,90 грн/л).

показал наибольший скачок - стандарт прибавил (до 86,90-92,90 грн/л), премиальные марки (до 88,90-95,90 грн/л). Автогаз: изменился меньше и не на всех АЗС, показав до +3,6 грн (40,90-44,50 грн/л).

Фото: цены на АЗС 29 июля (инфографика РБК-Украина)

По состоянию на утро среды, 29 июля, на ОККО и WOG за обычный А-95 просят 82,90-83,50 грн/л, дизель стоит 90,90-91,80 грн/л, а премиальные марки достигают 93,90-94,80 грн/л, газ - 42,90-44,50 грн/л.

В сети SOCAR ценники выше: А-95 - 85,40 грн/л, а брендовое ДТ пересекло отметку в 95,90 грн/л (газ - 42,90 грн).

Самые дешевые предложения содержит государственная "Укрнафта": А-92 - 77,90 грн/л, А-95 - 79,90 грн/л, а дизель - от 86,90 грн/л.

Почему дорожает дизель и бензин

Основная причина удорожания горючего - наложение целого ряда неблагоприятных факторов: от обострения на Ближнем Востоке до нехватки нефтеперерабатывающих мощностей в Европе, специфических требований украинского законодательства и спроса аграриев.

Возобновление боевых действий между США и Ираном и вмешательство йеменских хуситов фактически парализовали судоходство в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. На этом фоне мировые цены на нефть марки Brent 23 июля впервые с мая пробили отметку в 100 долларов за баррель (достигая 100,36 доллара/баррель).

Хотя сейчас цена котировок на лондонской бирже ICE откатилась до около 83,7 доллара, украинские водители этого снижения пока не ощутят. Как объясняет директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, Украина покупает не сырую нефть, а готовые нефтепродукты, стоимость которых формируется на европейских хабах.

"Украина зависит от рынка нефтепродуктов ЕС, где основным индикатором является Platts. Стоимость нефтепродуктов на европейском рынке росла гораздо сильнее, чем цены на нефть на мировых площадках. Соответственно, украинские трейдеры покупали ресурс уже по значительно завышенным ценам", - отметил Омельченко.

К этому прибавился кризис перерабатывающих мощностей в самой Европе. Как рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, мирового дефицита сырой нефти нет, однако возникла нехватка непосредственно бензинов и дизеля.

По его словам, ранее Европа в разгар высокого сезона подкупала горючее из Индии, РФ, Белоруссии, Казахстана или Турции. Однако сейчас эти каналы перекрыты из-за переориентации рынков: греческая нефтепереработка завязана на Турцию, скупающую российский ресурс, а индийские НПЗ загружены российским сырьем.

"В результате в пиковый период Европа оказалась без дополнительных объемов свободного горючего. Нам купить дополнительный ресурс достаточно тяжело. Его ищем небольшими партиями, поэтому сейчас возвращается "муравьиная логистика" бензовозами на Румынию - такого уже два года не было", - подчеркнул Леушкин.

Дополнительным барьером для бензина стало украинское законодательство, которое с 1 июля 2026 года требует реализовать топливо с содержанием биоэтанола не менее 10% (Е-10). По словам Леушкина, ресурса E-10 на рынке в четыре раза меньше марок E0, E5, E15, что существенно сужает возможности для импорта.

Почему исчезает горючее на отдельных АЗС

Наиболее тревожным сигналом для рынка является аномальный разрыв между оптовыми и розничными ценами на дизель. По данным экспертов, оптовая цена на нефтебазах сейчас достигает 90-93 грн/л (а на востоке - до 95 грн/л), тогда как на некоторых АЗС розничный ценник удерживается на уровне 85-86 грн/л.

Это спровоцировало ажиотажный спрос. Аграрии, видя высокие оптовые цены накануне активной фазы жатвы, массово выехали на автозаправки с бочками, еврокубами и малыми бензовозами, скупая дешевле топлива в розницу. Поэтому некоторые АЗС временно исчерпали запасы.

Владимир Омельченко считает, что такой дисбаланс создает колоссальный потенциал для дальнейшего удорожания.

"Это аномалия, которая говорит о большом потенциале роста цен в рознице. В течение следующей недели-двух средние цены на дизтопливо могут увеличиться до 90-92 гривен. На бензин розничные цены хоть и выше оптовых, но маржа не покрывает расходы сетей, поэтому бензин тоже прибавит 4-5 гривен в ближайшие недели", - говорит эксперт.

Сценарии развития событий: ждать ли 100 грн за литр

Дмитрий Леушкин дает еще более тревожный математический прогноз, отмечая, что цены на дизель уже стремятся к 95 грн/л, а к 10 августа могут приблизиться к психологической отметке.

"10 августа мы имеем все основания считать, что цены на дизель будут по 100 гривен, а на бензин - по 95. А вот перейдут ли они 100 гривен - это уже более политический вопрос, ведь - это психологический предел. Если правительство ничего не сделает - мы 100 гривен перемахнем", - предполагает руководитель Prime Group.

По его словам, развитие событий зависит от двух основных сценариев:

Математический : если правительство не будет принимать меры, цены на дизель в августе пересекут отметку в 100 грн/л, что станет кризисной ситуацией.

: если правительство не будет принимать меры, цены на дизель в августе пересекут отметку в 100 грн/л, что станет кризисной ситуацией. Оптимистический: цена удерживается ниже 100 грн благодаря правительственным решениям (снижение налогов, введение "топливного демпфера" или специального кэшбека).

Угрожает ли Украине дефицит горючего

Несмотря на ажиотаж и локальные пустые стелы на отдельных станциях, эксперты успокаивают: системного дефицита топлива в Украине не будет.

Владимир Омельченко подчеркивает, что законтрактованных объемов бензина и дизеля достаточно. Главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится привлекать мобильные заправки.

Леушкин добавляет, что перманентные перебои ("где-то есть горючее, где-то нет") могут продолжаться ориентировочно до середины сентября, пока трейдеры не перенастроят сложные логистические цепочки и не законтрактуют новые морские танкеры.

"Не будет прям так, что мы окажемся без горючего. Но мы будем иметь такие перманентные перебои, будет достаточно тяжелый август, и возможно, большая часть сентября ", - предполагает эксперт.

Автогаз тоже может вырасти в цене

Что касается автомобильного газа (LPG), то сейчас он остается самым выгодным видом горючего, а цены на него удерживаются в пределах 40,90-44,50 грн/л. Омельченко отмечает, что в Европе цены на пропан-бутан растут не так быстро, поэтому в ближайшее время скачка ждать не стоит.

Однако Леушкин предостерегает водителей от поспешного перехода на газ или панических закупок в канистры. По его словам, стабильность на рынке автогаза является временным "окном для дыхания". Изменение ситуации возможно ближе к октябрю-ноябрю, когда Европа начнет массовые закупки к зиме, а поставки в Украину уже усложнились из-за атак РФ на гражданские суда в Черном море (в частности, зафиксирован обстрел танкера Gas Lisbon с пропаном вблизи Дунайских портов).

Главный совет от экспертов для украинских водителей на этот трудный период - не паниковать и не скупать горючее впрок, ведь именно панический спрос быстрее всего провоцирует временное отсутствие горючего на заправках.