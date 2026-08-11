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Проблемы с горючим охватили уже 16 регионов РФ, - СМИ

22:58 11.08.2026 Вт
2 мин
Бензина на российских заправках снова нет
aimg Елена Бджола
Проблемы с горючим охватили уже 16 регионов РФ, - СМИ Фото: заправка в Москве (Getty Images)
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За прошедшие сутки ограничения на закупку бензина распространились еще на три субъекта РФ. Этому способствуют успешные атаки Украины на местные НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Топливный кризис в России возобновился

К примеру, в Ачинском округе Красноярского края, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают, пишет издание.

Несколько типов бензина можно купить всего на 16 АЗС.

Также власти отчитались о нехватке 294 тонн дизтоплива и 16,6 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.

В Башкортостане в августе дроны несколько раз атаковали один из самых крупных в стране нефтехимических комплексов в Уфе. Теперь на заправках введен временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости.

Власти заявили, что в "красной зоне" по топливу в Башкирии находятся три района:

  • Балтачевский,
  • Иглинский,
  • Илишевский.

В Стерлитамаке не работают семь из 26 АЗС.

Также сохранение дефицита топлива констатировали в облдуме Саратовской области.

Что с бензином по регионам

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о напряженной ситуации с бензином, сообщает "Площадь". Он попросил жителей о "взаимной выручке" и призвал по возможности "уменьшить поездки".

С аналогичным призывом выступила администрация Сочи. Там рекомендуют горожанам и гостям курорта перейти с личного транспорта на общественный. Бензин, по данным властей, есть всего на двух третях АЗС.

С начала августа сообщения об ограничениях на отпуск топлива на АЗС фиксировались в:

  • Краснодарском и Приморском краях,
  • Калужской,
  • Ростовский,
  • Тамбовской,
  • Тульской,
  • Саратовский,
  • Пензенский,
  • Воронежской,
  • Рязанский,
  • Ульяновской,
  • Смоленской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что на заправках в Елецком районе Липецкой области России образовались огромные очереди за горючим. А на многих АЗС она вообще исчезла.

Также сообщалось, что Россия переходит к "серым" схемам переработки нефтепродуктов на фоне успешных ударов Украины по НПЗ и тотальному дефициту горючего.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин на фоне предвыборной кампании совершает поездки по регионам РФ. Туда перед его визитом завозят много дешевого бензина, несмотря на топливный кризис.

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