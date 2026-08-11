Проблемы с горючим охватили уже 16 регионов РФ, - СМИ
За прошедшие сутки ограничения на закупку бензина распространились еще на три субъекта РФ. Этому способствуют успешные атаки Украины на местные НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Топливный кризис в России возобновился
К примеру, в Ачинском округе Красноярского края, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают, пишет издание.
Несколько типов бензина можно купить всего на 16 АЗС.
Также власти отчитались о нехватке 294 тонн дизтоплива и 16,6 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
В Башкортостане в августе дроны несколько раз атаковали один из самых крупных в стране нефтехимических комплексов в Уфе. Теперь на заправках введен временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости.
Власти заявили, что в "красной зоне" по топливу в Башкирии находятся три района:
- Балтачевский,
- Иглинский,
- Илишевский.
В Стерлитамаке не работают семь из 26 АЗС.
Также сохранение дефицита топлива констатировали в облдуме Саратовской области.
Что с бензином по регионам
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о напряженной ситуации с бензином, сообщает "Площадь". Он попросил жителей о "взаимной выручке" и призвал по возможности "уменьшить поездки".
С аналогичным призывом выступила администрация Сочи. Там рекомендуют горожанам и гостям курорта перейти с личного транспорта на общественный. Бензин, по данным властей, есть всего на двух третях АЗС.
С начала августа сообщения об ограничениях на отпуск топлива на АЗС фиксировались в:
- Краснодарском и Приморском краях,
- Калужской,
- Ростовский,
- Тамбовской,
- Тульской,
- Саратовский,
- Пензенский,
- Воронежской,
- Рязанский,
- Ульяновской,
- Смоленской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что на заправках в Елецком районе Липецкой области России образовались огромные очереди за горючим. А на многих АЗС она вообще исчезла.
Также сообщалось, что Россия переходит к "серым" схемам переработки нефтепродуктов на фоне успешных ударов Украины по НПЗ и тотальному дефициту горючего.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин на фоне предвыборной кампании совершает поездки по регионам РФ. Туда перед его визитом завозят много дешевого бензина, несмотря на топливный кризис.