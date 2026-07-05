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РФ сделала Беларусь "дойной коровой", нарастив импорт бензина до рекордных уровней

13:19 05.07.2026 Вс
2 мин
Кремль выжимает весь бензин. Больше Беларусь просто не способна экспортировать
aimg Мария Науменко
РФ сделала Беларусь "дойной коровой", нарастив импорт бензина до рекордных уровней Фото: очередь автомобилей на автозаправочной станции "Роснефти" в России (Getty Images)
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Россия начала забирать у Беларуси бензин, предназначенный для Центральной Азии. Однако даже рекордные поставки не способны полностью закрыть дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Ведомости ".

Россия в июне резко нарастила импорт бензина из Белоруссии. За первые 25 дней месяца в РФ ввезли 141 тысячу тонн горючего – это исторический максимум.

Как пишет "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов, этот объем в 2,4 раза превышает все поставки за май. Для сравнения, в июне 2025 года Россия импортировала из Беларуси всего 1 тысячу тонн бензина.

По данным ЦЦИ, Беларусь перенаправила на российский рынок топливо, ранее предназначавшееся для стран Центральной Азии. Это позволило увеличить объемы поставок на фоне проблем с бензином в РФ.

Эксперты, опрошенные, считают, что дополнительный импорт может несколько облегчить ситуацию на российском топливном рынке. Однако полностью покрыть дефицит бензина он не сможет.

По оценке эксперта по энергетике Кирилла Родионова, Беларусь может экспортировать 1,8-2 млн тонн бензина в год или около 150-170 тысяч тонн ежемесячно. Таким образом, июньские поставки в Россию уже почти не достигли предела ее месячных экспортных возможностей.

Напомним, из-за ударов по НПЗ в России начали останавливаться крупные заводы, что усилило дефицит горючего.

В конце июня ограничения продаж или перебои с бензином фиксировали примерно в 90% регионов РФ, а цены на него били исторические максимумы.

В то же время российский диктатор Владимир Путин признал наличие проблем со снабжением горючего, хотя и заявил, что они "не являются критическими".

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