РФ сделала Беларусь "дойной коровой", нарастив импорт бензина до рекордных уровней

Россия начала забирать у Беларуси бензин, предназначенный для Центральной Азии. Однако даже рекордные поставки не способны полностью закрыть дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Ведомости ".

Россия в июне резко нарастила импорт бензина из Белоруссии. За первые 25 дней месяца в РФ ввезли 141 тысячу тонн горючего – это исторический максимум.

Как пишет "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов, этот объем в 2,4 раза превышает все поставки за май. Для сравнения, в июне 2025 года Россия импортировала из Беларуси всего 1 тысячу тонн бензина.

По данным ЦЦИ, Беларусь перенаправила на российский рынок топливо, ранее предназначавшееся для стран Центральной Азии. Это позволило увеличить объемы поставок на фоне проблем с бензином в РФ.

Эксперты, опрошенные, считают, что дополнительный импорт может несколько облегчить ситуацию на российском топливном рынке. Однако полностью покрыть дефицит бензина он не сможет.

По оценке эксперта по энергетике Кирилла Родионова, Беларусь может экспортировать 1,8-2 млн тонн бензина в год или около 150-170 тысяч тонн ежемесячно. Таким образом, июньские поставки в Россию уже почти не достигли предела ее месячных экспортных возможностей.