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В Киеве российский удар задел поликлинику

15:42 12.08.2026 Ср
2 мин
Известны первые подробности вражеской атаки на медицинское учреждение
aimg Анастасия Никончук
В Киеве российский удар задел поликлинику Иллюстративное фото: обстрел Киева (ГСЧС)
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В Деснянском районе Киева после вражеской атаки зафиксировали повреждение здания поликлиники. По предварительной информации, повреждения незначительные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской городской военной администрации.

В одном из районов столицы обнаружили последствия российского удара. В результате атаки пострадало здание поликлиники в Деснянском районе.

Повреждение оценивается как незначительное. Других подробностей относительно характера повреждений в сообщении не приводится.

Информация о последствиях и пострадавших в результате атаки уточняется.

Обстрел Киева 12 августа: что известно

Утром 12 августа в Киеве раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников. Воздушную тревогу в столице объявили в 9:36, после чего Воздушные силы сообщили о группах реактивных БпЛА, направлявшихся в Киевскую область из Черниговской и Черкасской областей.

По данным КГВА, в сторону столицы летело около десяти дронов. Взрывы также слышали в Броварах и других районах области.

Позже представитель ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила, что в Броварском районе из-за атаки произошел пожар на складских объектах.

По данным Воздушных сил ВСУ, около 12:54 в направлении столицы с севера зафиксировали реактивный БпЛА, который впоследствии двигался над городом на юг.

Через несколько минут военные сообщили о группе реактивных дронов, приближавшихся к Киеву с востока и севера.

В городе работали силы противовоздушной обороны, жителей призывали оставаться в укрытиях. На фоне атаки в столице были слышны взрывы.

Напоминаем, что в ночь на 12 августа Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив баллистическую ракету "Искандер-М", противорадиолокационную Х-31П, управляемые авиационные ракеты Х-35 и 138 ударных беспилотников различных типов. Среди БпЛА были Shahed, в том числе реактивные дроны, "Герберы" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

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