ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия активизировала "серые схемы" из-за дефицита горючего, - ГУР

17:02 14.07.2026 Вт
3 мин
Что придумала страна-агрессорка для преодоления нехватки бензина?
aimg Елена Бджола
Россия активизировала "серые схемы" из-за дефицита горючего, - ГУР Фото: танкер "теневого флота" РФ (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия переходит к "серым" схемам переработки нефтепродуктов на фоне успешных ударов Украины по НПЗ и тотального дефицита горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР разоблачило "серые" схемы России и Индии

Украинская военная разведка зафиксировала реализацию одной из таких схем через индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy. 49,13% ее акций принадлежат государственной компании РФ "Роснефть".

Переработка сырых нефтепродуктов с последующим экспортом через сеть теневого флота проходит именно через это предприятие, заявили в ГУР.

Как это происходит

"20 июня из нефтебазы Nayara Energy вышел танкер российского "теневого флота" AGNI (IMO 9314167) с почти 67,5 тыс тонн нефтепродуктов на борту. Задекларированным местом назначения судна был сектор к западу от Суэцкого канала в районе египетского порта Порт-Саид".

Там его ожидал другой танкер "теневого флота" GARNET (IMO 9577094) для того, чтобы провести STS-передачу нефтепродуктов в открытом море. Это делается для того, чтобы замаскировать перегрузку нефтепродуктов с одного танкера на другой.

При этом AIS (автоматическая идентификационная система) была выключена. В случае нештатной ситуации это могло привести к экологической катастрофе и авариям, отметили в военной разведке

После завершения сделки GARNET предоставил недостоверные данные о грузе: заявил, что судно идет пустым (в балласте).

"По состоянию на данный момент танкер прошел Гибралтарский пролив. Вероятными пунктами его назначения является порт "Витино" в Белом море или один из портов Балтии", - сообщили в ГУР.

Что известно о судах AGNI и GARNET

Проект ГУР МО Украины War&Sanctions ранее идентифицировал эти корабли как танкеры "теневого флота" РФ.

Танкер AGNI аффилирован с индийской компанией GatikShip Management, которая в 2022-2023 годах входила в число крупнейших операторов "теневого флота". Она обеспечивала экспорт российской нефти и нефтепродуктов в обход западных санкций в интересах ПАО “НК “Роснефть”, говорят в разведке.

Кстати, Gatik оперативно переоформила свой флот на связанные компании, в том числе вновь в Индии и ОАЭ. То есть фактически основав практику "жонглирования" судами "теневого флота".

Танкер GARNET принадлежит сейшельской фирме ShantalNavigation Corp. Она связана с российским подсанкционным ПАО "Совкомфлот" из-за ряда подсанкционных компаний.

Напомним, что 14 июля ВМС Украины уничтожили российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд" возле Новороссийска. Судно атаковал и потопил морской дрон.

В течение 13 июля Силы беспилотных систем Украины поразили или уничтожили 1559 уникальных целей армии РФ, в том числе 15 вражеских судов.

СБС в ночь на 10 июля поразили 13 судов российского "теневого флота" вблизи оккупированного Крыма. По словам командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, среди них: 10 танкеров, один сухогруз, один паром и один морской буксир.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Индия ГУР дефицит бензина
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком