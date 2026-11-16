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В Азове после удара дронов горят нефтебаза и газораспределительная станция

07:38 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Азове после удара дронов горят нефтебаза и газораспределительная станция Фото: пожарные МЧС России (скриншот)
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Утром 16 ноября дроны атаковали город Азов в Ростовской области. Предварительно после удара загорелась нефтебаза, а по словам губернатора, пожары возникли на четырех промышленных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы и губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

По предварительным данным мониторинговых каналов, удар пришелся на район нефтебазы вблизи улицы Кондаурова. На кадрах очевидцев виден мощный пожар. Местные жители также сообщают, что горит газораспределительная станция.

По словам Слюсаря, в Азове пожары возникли на четырех производственных объектах, которые именно он не уточнил. Губернатор также утверждает, что в городе ранены трое мужчин.

В Миллеровском районе, по его словам, из-за падения обломков повреждены три частных дома и газопровод.

Слесарь также заявил о якобы уничтоженных дронах над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и несколькими районами области.

Атака на Азов стала продолжением массированных ударов по России. Еще вечером 15 ноября десятки дронов атаковали Москву, и через несколько часов мэр Сергей Собянин заявил о более 80 якобы сбитых беспилотниках.

Основной целью украинских ударов в последние недели остается нефтяная отрасль. За две недели Силы обороны атаковали более трети нефтеперерабатывающих мощностей России, а за одну неделю нарушили работу девяти крупнейших НПЗ.

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