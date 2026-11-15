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Украина атакует Москву десятками дронов, раздаются взрывы

21:15 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Украина атакует Москву десятками дронов, раздаются взрывы Фото: В Москве снова громко (росСМИ)
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Вечером 15 ноября Силы обороны Украины начали новую атаку на столицу России - прямо сейчас на Москву летят десятки ударных дронов.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Около 19:10 Собянин сообщил, что российская ПВО якобы обезвредила четыре украинских беспилотника, направлявшихся к Москве.

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", - добавил он.

Спустя 20 минут мэр российской столицы заявил, что удалось отразить атаку еще 10 беспилотников.

"ПВО Минобороны сбила 11 беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в 19:46.

Однако на этом атака на российскую столицу не завершилась. В 20:10 в направлении Москвы двигались еще несколько десятков дронов. Российские власти утверждают, что 16 из них удалось сбить.

"Отражена атака еще 19 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - заявил Собянин в 20:15.

Последствия атаки на российскую столицу он пока не раскрывает.

Атака Украины на РФ 15 ноября

В Минобороны России заявили, что в течение дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны якобы сбивали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

В то же время российское оборонное ведомство традиционно не уточняет, сколько беспилотников ВСУ задействовали для атак на различные регионы России.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в течение одной недели ВСУ нарушили работу 9 крупнейших российских НПЗ.

Также мы писали, как Силы обороны за две недели атаковали более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

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