В Азові після удару дронів горять нафтобаза і газорозподільна станція

Вранці 16 листопада дрони атакували місто Азов у Ростовській області Росії. Попередньо, після удару загорілася нафтобаза, а за словами губернатора, пожежі виникли на чотирьох промислових об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали та губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За попередніми даними моніторингових каналів, удар припав на район нафтобази поблизу вулиці Кондаурова. На кадрах очевидців видно потужну пожежу. Місцеві мешканці також повідомляють, що горить газорозподільна станція.

За словами Слюсаря, в Азові пожежі виникли на чотирьох виробничих об'єктах, які саме, він не уточнив. Губернатор також стверджує, що в місті поранено трьох чоловіків.

У Міллерівському районі, за його словами, через падіння уламків пошкоджено три приватні будинки і газопровід.

Слюсар також заявив про нібито знищені дрони над Ростовом-на-Дону, Таганрогом та кількома районами області.