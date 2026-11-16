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В Азові після удару дронів горять нафтобаза і газорозподільна станція

07:38 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
В Азові після удару дронів горять нафтобаза і газорозподільна станція Фото: пожежники МНС Росії (скриншот)
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Вранці 16 листопада дрони атакували місто Азов у Ростовській області Росії. Попередньо, після удару загорілася нафтобаза, а за словами губернатора, пожежі виникли на чотирьох промислових об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали та губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За попередніми даними моніторингових каналів, удар припав на район нафтобази поблизу вулиці Кондаурова. На кадрах очевидців видно потужну пожежу. Місцеві мешканці також повідомляють, що горить газорозподільна станція.

За словами Слюсаря, в Азові пожежі виникли на чотирьох виробничих об'єктах, які саме, він не уточнив. Губернатор також стверджує, що в місті поранено трьох чоловіків.

У Міллерівському районі, за його словами, через падіння уламків пошкоджено три приватні будинки і газопровід.

Слюсар також заявив про нібито знищені дрони над Ростовом-на-Дону, Таганрогом та кількома районами області.

Атака на Азов стала продовженням масованих ударів по Росії. Ще ввечері 15 листопада десятки дронів атакували Москву, і за кілька годин мер Сергій Собянін заявив про понад 80 нібито збитих безпілотників.

Основною ціллю українських ударів останніми тижнями залишається нафтова галузь. За два тижні Сили оборони атакували понад третину нафтопереробних потужностей Росії, а протягом одного тижня порушили роботу дев'яти найбільших НПЗ.

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