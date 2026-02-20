ua en ru
"Азов" усиливается политиками мирового масштаба: в ряды бригады встал британский экс-депутат

Пятница 20 февраля 2026 02:47
"Азов" усиливается политиками мирового масштаба: в ряды бригады встал британский экс-депутат Иллюстративное фото: бригада "Азов" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Бывший британский депутат и экс-заместитель председателя Консервативной партии Джек Лопрести объявил о вступлении в 12-ю бригаду специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Как пишет РБК-Украина, об этом Джек Лопрести сообщил на своей странице в соцсети Х.

Читайте также: Пошли в атаку колоннами: "Азов" остановил наступление россиян под Добропольем

По словам Лопрести, бригада "Азов" давно стала символом стойкости и решимости в противостоянии российской агрессии, а война против Украины является борьбой не только за ее свободу, но и за безопасность всей Европы.

"Для меня честь начать свою службу в 12-й бригаде специального назначения "Азов" - подразделении, которое стало символом стойкости и бескомпромиссности", - написал Лопрести.

Речь идет о подразделении 12-я бригада специального назначения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины.

Решение британца уже вызвало оживленное обсуждение как в Великобритании, так и в Украине. Еще бы, ведь Лопрести - не просто политик в отставке. В прошлом он был активным членом оборонного комитета британского парламента и последовательным сторонником предоставления военной помощи Украине.

Пока не уточняется, какие именно функции Лопрести будет выполнять в составе "Азова".

От парламента - в украинское подразделение

Джек Лопрести неоднократно посещал Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Впервые это произошло вскоре после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Уже тогда политик начал активно выражать поддержку украинской независимости и суверенитета, а также призывать политическое руководство Великобритании к более решительным шагам в помощи Киеву.

Отметим, что в интервью BBC Лопрести ранее объяснял, что присоединился к украинским структурам еще в начале 2025 года, поскольку считает эту войну "борьбой не только за Украину, но и за всю Европу".

В то же время он подчеркивал, что не служил в пехоте. Его роль заключалась в коммуникации с иностранными политиками, дипломатами и военными, а также в содействии международной поддержке Украины. Лопрести помогал выстраивать контакты между украинскими структурами и зарубежными партнерами, используя собственный политический опыт и связи.

Напомним, в начале февраля воины Интернационального батальона "Азов" успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Золотой Колодец на Добропольском направлении. За один день украинским защитникам удалось захватить в плен 18 российских солдат.

Кстати, в Киеве предлагают переименовать улицу Энтузиастов в честь погибшего 21-летнего бойца бригады "Азов" Дмитрия "Сойера" Островского, который пошел защищать страну в 18 лет.

Великобритания Азовці Война в Украине
