Пошли в атаку колоннами: "Азов" остановил наступление россиян под Добропольем
Украинские силы обороны отбили очередной штурм российских войск в районе Доброполья, что в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
Утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время атаки противник привлек 24 единицы бронированной техники. Штурм осуществляли подразделения морской пехоты РФ.
Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar's Group во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны эффективно поразили скопление российских сил. По результатам боя было уничтожено не менее четырех танков, еще несколько единиц бронетехники - поражено.
В результате нанесенных ударов были уничтожены:
- танки - 2 ед.
- танки во взаимодействии с другими подразделениями - 2 ед.
Также было поражено:
- ББМ - 6 ед.
- танки - 6 ед.
- БТР - 1 ед.
- квадроцикл - 1 ед.
- личный состав - 4 человека.
Сейчас продолжается ликвидация остатков вражеских сил, участвовавших в штурме.
Ситуация на Добропольском направлении
Российские оккупационные войска недавно распространили фейковую информацию о якобы установлении контроля над Добропольем вблизи Гуляйполя в Запорожской области. В Генеральном штабе ВСУ эти заявления официально опровергли.
Там отметили, что сообщения российской пропаганды не соответствуют реальной ситуации, а населенный пункт и в дальнейшем находится под контролем Сил обороны Украины.
Ранее также сообщалось, что российские подразделения пытались прорвать украинскую оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако понесли потери и были отбиты.
Недавно мы писали, что на Добропольском направлении украинские пограничники отбили попытку штурма российских захватчиков. По данным ГПСУ, к атаке враг привлек около 20 военных и 9 квадроциклов.
Однако пограничники Черниговского отряда вместе с бойцами Нацгвардии действовали быстро и слаженно, в результате чего нападение было отбито.