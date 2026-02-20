"Азов" посилюється політиками світового масштабу: до лав бригади встав британський ексдепутат

Колишній британський депутат і ексзаступник голови Консервативної партії Джек Лопресті оголосив про вступ до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Як пише РБК-Україна , про це Джек Лопресті повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Лопресті, бригада "Азов" давно стала символом стійкості та рішучості у протистоянні російській агресії, а війна проти України є боротьбою не лише за її свободу, а й за безпеку всієї Європи.

"Для мене честь розпочати свою службу у 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" - підрозділі, який став символом стійкості та безкомпромісності", - написав Лопресті.

Йдеться про підрозділ 12-та бригада спеціального призначення "Азов", що входить до складу Національної гвардії України.

I am honoured to begin my service with the 12th Special Forces Brigade “Azov” of the National Guard of Ukraine, a unit that has become a symbol of resilience and uncompromising principle. pic.twitter.com/Vd9M0zgNLq — Jack Lopresti (@JackLopresti) February 19, 2026

Рішення британця вже викликало жваве обговорення як у Великій Британії, так і в Україні. Ще б пак, адже Лопресті - не просто політик у відставці. У минулому він був активним членом оборонного комітету британського парламенту та послідовним прихильником надання військової допомоги Україні.

Наразі не уточнюється, які саме функції Лопресті виконуватиме у складі "Азову".

Від парламенту - до українського підрозділу

Джек Лопресті неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вперше це сталося невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Вже тоді політик почав активно висловлювати підтримку українській незалежності та суверенітету, а також закликати політичне керівництво Великої Британії до рішучіших кроків у допомозі Києву.

Зазначимо, що в інтерв’ю BBC Лопресті раніше пояснював, що долучився до українських структур ще на початку 2025 року, оскільки вважає цю війну "боротьбою не лише за Україну, а й за всю Європу".

Водночас він наголошував, що не служив у піхоті. Його роль полягала у комунікації з іноземними політиками, дипломатами та військовими, а також у сприянні міжнародній підтримці України. Лопресті допомагав вибудовувати контакти між українськими структурами та закордонними партнерами, використовуючи власний політичний досвід і зв’язки.