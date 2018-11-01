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Азербайджанська компанія відремонтує 80 км траси Київ-Чернігів за 130 млн євро

Новини » Транспорт    01.11.2018 - 17:44
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Ремонт відбувається за рахунок кредиту ЄБРР і ЄІБ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписало контракт з азербайджанською компанією AzVirt на капітальний ремонт дороги М-01 на ділянці Київ - Кіпті протяжністю 80 км. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.

Згідно з повідомленням, AzVirt перемогла в міжнародному тендері серед 13 компаній-претендентів.

Загальна вартість контракту 131,55 млн євро (без ПДВ). Термін виконання робіт - 730 днів. Капітальний ремонт траси М-01 виконується за рахунок кредитних коштів  Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"Обрання Служби незалежного інженера-резидента з технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільної дороги М-01 на ділянці Київ - транспортний вузол Кіпті - протяжністю понад 80 км буде завершено найближчим часом", - повідомили в Укравтодорі.

Нагадаємо про те, що частина дороги М-01 на між Черніговом і Кіптями була відремонтована у 2017 році.

У серпні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про намір взяти кредит ЄБРР і ЄІБ у сумі 160 млн євро на ремонт ділянки Київ-Кіпті. За його словами, ремонт повинен початися навесні 2019 року.

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