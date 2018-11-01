Азербайджанская компания отремонтирует 80 км трассы Киев-Чернигов за 130 млн евро

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Ремонт пройдет за счет кредита ЕБРР и ЕИБ

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало контракт с азербайджанской компанией AzVirt на капитальный ремонт дороги М-01 на участке Киев - Кипти протяженностью 80 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Согласно сообщению, AzVirt победила в международном тендере среди 13 компаний-претендентов.

Общая стоимость контракта 131,55 млн евро (без НДС). Срок выполнения работ - 730 дней. Капитальный ремонт трассы М-01 выполняется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Выбор Службы независимого инженера-резидента по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильной дороги М-01 на участке Киев - транспортный узел Копти - протяженностью более 80 км будет завершено в ближайшее время", - сообщили в Укравтодоре.

Напомним о том, что часть дороги М-01 между Черниговом и Киптями была отремонтирована в 2017 году.

В августе 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о намерении взять кредит ЕБРР и ЕИБ в сумме 160 млн евро на ремонт участка Киев-Кипти. По его словам, ремонт должен начаться весной 2019 года.