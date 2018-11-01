Фото: ЄБРР (saee.gov.ua)

Прогноз підвищено на 0,5 відсоткових пунктів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР_ підвищив прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Регіональні економічні перспективи" банку (листопад 2018 року).

Як зазначають у ЄБРР, ухвалення та виконання нової угоди stand-by з МВФ допоможе задовольнити потреби України в зовнішньому фінансуванні у найближчій перспективі та підтримати макроекономічну стабільність під час виборчого циклу 2019 року.

Банк залишив без змін прогноз зростання ВВП України у 2019 році на рівні 3,0%.

"На 2018-2019 роки припадає погашення значної частини державного боргу в іноземній валюті, що створює ризики для даного прогнозу", - наголосили в банку.

У звіті також зазначається, що швидкий темп зростання реальної заробітної плати та грошових переказів стимулював споживання серед населення, а інвестиції в основні фонди продовжували досить швидко зростати протягом перших двох кварталів 2018 року, хоч і повільніше, ніж у той самий період минулого року.

Загальна інфляція протягом перших дев’яти місяців 2018 року становила 11,4% порівняно з попереднім роком, що набагато вище середньострокового цільового рівня 5% плюс-мінус один відсотковий пункт. Разом із цим, у період з червня по вересень цей показник знижувався до рівня менше 10%. З метою стримування інфляції Національний банк України підвищував облікову ставку чотири рази - з 14,5% у січні 2017 року до 18% у вересні 2018 року, нагадали в ЄБРР.

Також у звіті зазначається, що волатильність валютного курсу в цілому знаходилася під контролем цього року, незважаючи на деякі сезонні відхилення.

Нагадаємо, що в проекті держбюджету-2019, який уряд подав до парламенту, передбачено зростання реального ВВП на 3%.

Зазначимо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозуєзростання світового ВВП у 2018 році на 3,3% і на 3,1% у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП України у 2019 році з 3,3% до 2,7%. У той же час МВФ підвищив прогноз по зростанню ВВП України у 2018 році з 3,2% до 3,5%.