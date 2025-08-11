Азербайджан выделил Украине денежную помощь после ударов РФ по SOCAR

Согласно документу, средства из резервного фонда Азербайджана будут выделены министерству энергетики Украины. Они будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.

В частности, средства пойдут на поддержку украинской энергосистемы, пострадавшей от российских атак.

Как отмечается в документе, решение принято с учетом принципов гуманизма и на основании двусторонних и многосторонних соглашений между Баку и Киевом.

В Азербайджане напомнили, что в последние годы неоднократно присылали гуманитарные грузы украинскому народу в связи с войной.

В указе также отмечается, что сотрудничество между странами основывается на дружбе и стратегическом партнерстве, в частности на договорах и совместных заявлениях президентов 2000, 2008 и 2022 годов.