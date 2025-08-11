Азербайджан виділив Україні грошову допомогу після ударів РФ по SOCAR

Азербайджан виділив 2 мільйони доларів для надання гуманітарної допомоги Україні після навмисний ударів Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Згідно з документом, кошти із резервного фонду Азербайджану буде виділено міністерству енергетики України. Вони будуть спрямовані на закупівлю та відправлення електрообладнання.
Зокрема, кошти підуть на підтримку української енергосистеми, що постраждала від російських атак.
Як зазначається в документі, рішення ухвалене з урахуванням принципів гуманізму та на підставі двосторонніх і багатосторонніх угод між Баку та Києвом.
В Азербайджані нагадали, що останніми роками неодноразово надсилали гуманітарні вантажі українському народу у зв’язку з війною.
В указі також наголошується, що співпраця між країнами ґрунтується на дружбі та стратегічному партнерстві, зокрема на договорах і спільних заявах президентів 2000, 2008 та 2022 років.
Вчора Азербайджан розлютився на Росію і пригрозив зняттям заборони на постачання зброї Україні, якщо режим РФ продовжить удари по українській газовій інфраструктурі, або по об'єктах азербайджанських компаній в Україні.
Також вчора президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони засудили навмисний удар Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR.
Нагадаємо, вночі 8 серпня російські окупанти атакували ударними дронами нафтобазу SOCAR в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід дизельного пального, повідомлялося про постраждалих.
До цього російська армія атакувала об'єкт газотранспортної інфраструктури біля кордону України з Румунією - в Орловці Одеської області. Через цю станцію в Україну йшов газ з США та Азербайджану. Також через станцію азербайджанський газ потрапляв до Європи.