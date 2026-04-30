ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Авторитарный курс Фицо может оставить Словакию без денег от ЕС

06:04 30.04.2026 Чт
2 мин
"Не дадим Фицо стать новым Орбаном" - депутаты проголосовали 418 голосов против 207
Екатерина Коваль
Авторитарный курс Фицо может оставить Словакию без денег от ЕС Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Еврокомиссии рассмотреть возможность замораживания фондов ЕС для Словакии. Причина - беспокойство относительно отступления от верховенства права при премьере Роберте Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Читайте также: Фицо сам себе надумал повторную остановку "Дружбы" после кредита Украине

Что решил Европарламент

Резолюцию поддержали 418 депутатов против 207. Документ призывает Еврокомиссию начать процедуру условности, которая может привести к приостановке выплат из фондов ЕС.

"Мы должны убедиться, что Фицо не станет новым Орбаном - ведь он сам говорит, что хочет им быть", - предостерег докладчик, евродепутат Даниэль Фройнд.

По его словам, опыт Венгрии и Польши показывает: замораживание фондов может помочь восстановить верховенство права.

Что не так со Словакией

Депутаты указали на ликвидацию антикоррупционных органов - Национального уголовного агентства и Специальной прокуратуры, а также планы реформировать ведомство по защите обличителей способом, который может его политизировать.

Резолюция также фиксирует сокращение поддержки ЕС на 1,225 млн евро по рекомендации OLAF, подозрения в мошенничестве с пенсиями, финансируемыми из фондов ЕС, и обвинения в том, что словацкие чиновники угрожали евродепутатам во время мониторингового визита в Братиславу.

Что дальше

Решение Европарламента является политическим сигналом, а не обязательным к исполнению приказом. Еврокомиссия сама будет решать, как реагировать. Любые финансовые меры потребуют одобрения квалифицированным большинством государств-членов ЕС в Совете.

Против резолюции проголосовали словацкие евродепутаты - в том числе и от оппозиции. Представители правящей партии и оппозиционной КДХ заявили, что такой шаг ударит по гражданам, а не по правительству.

Словацкий премьер Роберт Фицо передумал участвовать в параде 9 мая в Москве, однако все равно планирует лететь в российскую столицу. Ранее он заявлял, что найдет другой маршрут для своего рейса после того, как Литва, Латвия и Эстония отказали ему в пролете через свое воздушное пространство. Запрос на транзит до сих пор рассматривает Польша.

Ранее он сообщал, Словакия не будет возражать против разблокирования 90 млрд евро для Украины, однако поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России только после восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Фицо опасается, что Киев снова перекроет поставки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Роберт Фицо
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО