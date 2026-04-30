Авторитарний курс Фіцо може залишити Словаччину без грошей від ЄС

Європарламент проголосував за резолюцію із закликом до Єврокомісії розглянути можливість заморожування фондів ЄС для Словаччини. Причина - занепокоєння щодо відступу від верховенства права за прем'єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Що вирішив Європарламент

Резолюцію підтримали 418 депутатів проти 207. Документ закликає Єврокомісію розпочати процедуру умовності, яка може призвести до призупинення виплат із фондів ЄС.

"Ми маємо переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном — адже він сам каже, що хоче ним бути", - застеріг доповідач, євродепутат Даніель Фройнд.

За його словами, досвід Угорщини та Польщі показує: заморожування фондів може допомогти відновити верховенство права.

Що не так зі Словаччиною

Депутати вказали на ліквідацію антикорупційних органів - Національного кримінального агентства та Спеціальної прокуратури, а також плани реформувати відомство із захисту викривачів у спосіб, що може його політизувати.

Резолюція також фіксує скорочення підтримки ЄС на 1,225 млн євро за рекомендацією OLAF, підозри у шахрайстві з пенсіями, що фінансуються з фондів ЄС, та звинувачення у тому, що словацькі чиновники погрожували євродепутатам під час моніторингового візиту до Братислави.

Що далі

Рішення Європарламенту є політичним сигналом, а не обов'язковим до виконання наказом. Єврокомісія сама вирішуватиме, як реагувати. Будь-які фінансові заходи потребуватимуть схвалення кваліфікованою більшістю держав-членів ЄС у Раді.

Проти резолюції проголосували словацькі євродепутати - зокрема й від опозиції. Представники правлячої партії та опозиційної КДХ заявили, що такий крок вдарить по громадянах, а не по уряду.