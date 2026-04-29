Автопродление отсрочки в "Резерв+": Минобороны назвало условия и важные детали

Отсрочка от мобилизации в Украине теперь может продлеваться автоматически без визита в ТЦК или ЦПАУ. Минобороны объяснило, кто может рассчитывать на такую опцию и какие данные для этого необходимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как отмечают в Минобороны, большинство отсрочек продолжаются автоматически, если основания для них остаются актуальными, а государственные реестры могут это подтвердить. Статус обновляется непосредственно в приложении "Резерв+".
Сейчас система позволяет автоматически продлевать отсрочку для:
Для корректной работы алгоритма в системе обязательно должен быть указан РНУКПП (налоговый номер) военнообязанного и, в соответствующих случаях, лица, за которым осуществляется уход.
Минобороны отмечает, что основной причиной сбоев являются неактуальные или неполные данные в государственных реестрах (Пенсионного фонда, ЕИССС или ЗАГС).
Если система не видит подтверждения основания, пользователь не получит обновленный документ онлайн.
Также автоматическое продление не действует для отсрочек, полученных на основании решения суда. В таком случае, а также если данные в реестрах отсутствуют, необходимо лично обращаться в ЦПАУ с пакетом документов.
Если автопродление прошло успешно, пользователь получит уведомление. Чтобы увидеть новую дату, необходимо:
Если запрос завершился ошибкой, Минобороны рекомендует повторить попытку через 48 часов или обратиться в сервисный центр.
Напомним, недавно Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Согласно принятым решениям, особый правовой режим в Украине продлится как минимум до 2 августа 2026 года.
В связи с этим военнообязанным стоит заранее проверить статус своей отсрочки, поскольку очередной срок действия документов для многих категорий граждан истекает 4 мая.
Также важно помнить, что электронный военный билет теперь имеет ограниченный срок действия, после завершения которого документ требует обязательного обновления в системе.