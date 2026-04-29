Автопродление отсрочки в "Резерв+": Минобороны назвало условия и важные детали

Кто может получить автопродление

Как отмечают в Минобороны, большинство отсрочек продолжаются автоматически, если основания для них остаются актуальными, а государственные реестры могут это подтвердить. Статус обновляется непосредственно в приложении "Резерв+".

Сейчас система позволяет автоматически продлевать отсрочку для:

людей с инвалидностью и временно непригодных;

родителей трех и более детей или ребенка с инвалидностью;

студентов, аспирантов и преподавателей;

лиц, ухаживающих за больными родственниками или имеющих жену (мужа) с инвалидностью;

освобожденных из плена и родственников погибших защитников.

Для корректной работы алгоритма в системе обязательно должен быть указан РНУКПП (налоговый номер) военнообязанного и, в соответствующих случаях, лица, за которым осуществляется уход.

Почему отсрочка не продолжилась автоматически

Минобороны отмечает, что основной причиной сбоев являются неактуальные или неполные данные в государственных реестрах (Пенсионного фонда, ЕИССС или ЗАГС).

Если система не видит подтверждения основания, пользователь не получит обновленный документ онлайн.

Также автоматическое продление не действует для отсрочек, полученных на основании решения суда. В таком случае, а также если данные в реестрах отсутствуют, необходимо лично обращаться в ЦПАУ с пакетом документов.

Как проверить статус в "Резерв+"

Если автопродление прошло успешно, пользователь получит уведомление. Чтобы увидеть новую дату, необходимо:

Зайти в раздел "Сервисы". Обновить военно-учетный документ. Открыть расширенные данные из реестра.

Если запрос завершился ошибкой, Минобороны рекомендует повторить попытку через 48 часов или обратиться в сервисный центр.