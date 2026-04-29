Автопродовження відстрочки у "Резерв+": Міноборони назвало умови та важливі деталі

Хто може отримати автопродовження

Як зазначають в Міноборони, більшість відстрочок продовжуються автоматично, якщо підстави для них залишаються актуальними, а державні реєстри можуть це підтвердити. Статус оновлюється безпосередньо у застосунку "Резерв+".

Наразі система дозволяє автоматично продовжувати відстрочку для:

людей з інвалідністю та тимчасово непридатних;

батьків трьох і більше дітей або дитини з інвалідністю;

студентів, аспірантів та викладачів;

осіб, які доглядають за хворими родичами або мають дружину (чоловіка) з інвалідністю;

звільнених із полону та родичів загиблих захисників.

Для коректної роботи алгоритму в системі обов’язково має бути зазначений РНОКПП (податковий номер) військовозобов'язаного та, у відповідних випадках, особи, за якою здійснюється догляд.

Чому відстрочка не продовжилася автоматично

Міноборони наголошує, що основною причиною збоїв є неактуальні або неповні дані у державних реєстрах (Пенсійного фонду, ЄІССС або РАЦС).

Якщо система не бачить підтвердження підстави, користувач не отримає оновлений документ онлайн.

Також автоматичне продовження не діє для відстрочок, отриманих на підставі рішення суду. У такому разі, а також якщо дані в реєстрах відсутні, необхідно особисто звертатися до ЦНАП із пакетом документів.

Як перевірити статус у "Резерв+"

Якщо автопродовження відбулося успішно, користувач отримає сповіщення. Щоб побачити нову дату, необхідно:

Зайти у розділ "Сервіси". Оновити військово-обліковий документ. Відкрити розширені дані з реєстру.

Якщо запит завершився помилкою, Міноборони рекомендує повторити спробу за 48 годин або звернутися до сервісного центру.