"Автограф на миллион": Усик удивил фаната, оставив подпись на двигателе его авто

Повторное достижение Усика и обязательный бой с Паркером

Напомним, в июле 2025 года Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец стал первым боксером со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

После победы WBO обязала Усика провести бой против обязательного претендента Джозефа Паркера.

Командам боксеров предоставили 30 дней для достижения соглашения по поединку, после чего, в случае отсутствия договоренности, будут назначены промоутерские торги.

Усик попросил больше времени из-за травмы спины

Вскоре украинец обратился к WBO с просьбой предоставить больше времени для переговоров. Усик объяснил ситуацию травмой спины, которая нуждается в восстановлении.

Ранее мы сообщали, что организация обязала боксера предоставить обновленную медицинскую документацию, поскольку в социальных сетях появлялись видео, где Усик танцует, что вызвало сомнения относительно его физического состояния.

