Настоящий потоп. В столице "ушла под воду" целая улица (фото, видео)
В Киеве в районе станции метро "Лыбидская" улицы залило водой. Кое-кто сообщает также о потопе возле ТРЦ "Ocean Plaza". Движение общественного и частного транспорта - затруднено.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам просмотреть кадры с места происшествия, опубликованные в социальных сетях.
Что известно о потопе на Лыбидской
"На Лыбидской снова водичка", - написал Александр Химинчук в своем Facebook и опубликовал видео потопа.
"Потоп на улице возле ТРЦ "Ocean Plaza". Походу прорвало канализацию", - уточнили в Telegram-канале "Добрый вечер, мы из Киева".
"Потоп возле "Ocean Plaza". Вода течет стремительным потоком по Антоновича. Это треш ребята... Вся улица в воде. Это уже какой-то Бикини Ботом, а не Лыбидская", - добавили в Telegram-канале "Труха. Киев".
"Потоп на Лыбидской. Прорвало воду возле "Ocean Plaza". Огромная пробка. Машины двигаются в другую сторону по односторонней дороге", - сообщают читатели Telegram-канала "Киев INFO".
Уточняется, что станция метро "Лыбидская" работает пока в обычном режиме.
В то же время на Лыбидской задерживается движение:
- автобусов №2М, №20, №27, №38Д, №52, №60
- троллейбусов №1, №12, №42, №43К, №42Д
"На проезжей части произошел провал", - добавили в "Киев INFO".
"Зря "Ocean Plaza" так назвали. Теперь трижды в год плавает и он, и весь район с ним", - констатировала Леся Падалка в Facebook.
"Человек, придумавший название "Ocean Plaza" что-то таки знал", - добавила там же Виктория Савицкая.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Святошинском районе Киева прорвало водопровод и затопило улицу.
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