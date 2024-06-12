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Киев накрыла непогода: подтоплены улицы, задерживается транспорт (видео)

Киев, Среда 12 июня 2024 11:17
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Киев накрыла непогода: подтоплены улицы, задерживается транспорт (видео) Фото: Киев накрыла непогода 12 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

12 июня Киев накрыла непогода. Осадки оказались настолько сильными, что улицы подтопило, что вызвало задержки транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, "Укргидрометцентр", "Киевпастранс", "Укрэнерго", Киевскую ОВА, КГВА.

Так, в соцсетях начали появляться кадры непогоды в Киеве. В частности, из-за ливня движение по улицам столицы осложнилось из-за подтопления.

Задержки транспорта

Сейчас в Киеве из-за непогоды задерживаются ряд троллейбусов и трамваев. В частности:

  • задерживается движение трамваев №14, 15 на ул. Василенко, 5;
  • задерживается движение троллейбусов №№22, 27, 30, 42д на ул. В. Гетьмана;
  • Задерживается движение троллейбусов №№17, 19 на ул. Ереванская, 14.

Как отмечают в "Киевпасстрансе", на местах сейчас работают соответствующие службы.

Куда сообщать о подтоплении

Как отмечают в КГВА, в Киеве в течение дня будет дождить, поэтому гидрослужбы работают в усиленном режиме. В частности, сейчас дорожники ликвидируют подтопление по улицам Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов. Локации - на kyivcity.gov.ua.

Если вы обнаружили места подтопления проезжей части или тротуаров на других локациях, обращайтесь в диспетчерскую "Киевавтодора": 0442847419.

Ситуация со светом из-за непогоды

Из-за погодных условий, как сообщают в "Укрэнерго", к утру 12 июня остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев.

В частности, из-за непогоды в Киевской области действуют аварийные отключения света.

"В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт задел все регионы Киевской области. Сильный ветер с дождем осложняют работы, что может спровоцировать новые аварии в сетях", - отмечают в Киевской ОВА.

Непогода в Киеве

О непогоде в Киеве и области синоптики предупреждали еще вчера, 11 июня.

"12 июня грозы, значительные дожди, І уровень опасности, желтый", - говорилось в сообщении "Укргидрометцентра".

Детальнее о погоде в Украине до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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