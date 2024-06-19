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Грязная вода течет прямо по дороге. В Киеве произошел потоп (видео)

Киев, Среда 19 июня 2024 13:35
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Грязная вода течет прямо по дороге. В Киеве произошел потоп (видео) Фото: в Киеве затопило улицу в Шевченковском районе грязной водой 19 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

19 июня в Киеве, в Шевченковском районе, произошел порыв теплосети. Грязная вода затопила улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, КГГА.

Так, очевидцы делятся в сети кадрами затопленных улиц на пересечении Жилянской и Симона Петлюры. Грязная вода вытекает прямо на проезжую часть.

Что произошло?

В КГГА позже отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети по ул. Симона Петлюры.

"Повреждение произошло во время гидравлических испытаний. Вскоре аварийный участок теплосети заменят. Энергетики подчеркивают, что гидравлические испытания - обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону", - констатируют в администрации.

Зачем проводят испытания?

Испытания позволяют обнаружить и своевременно устранить "слабые" места трубопроводов летом и своевременно заменить поврежденные участки.

"Поэтому подобные повреждения, особенно на участках трубопроводов большого диаметра, могут происходить, пока будут продолжаться тестирования", - добавили в КГГА.

Затопления в Киеве

Киев затапливает не впервые. Правда, если в данном случае причиной тому стали проблемы с трубопроводом, то в другом - сильные осадки.

Например, 12 июня Киев затопило из-за сильного ливня. Он стал одним из самых масштабных за последние 30 лет.

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