Австрія виступила проти нової відстрочки Brexit

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Курц заявив, що Європейський Союз встановив дуже чіткі терміни

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що немає причин для додаткової відстрочки Brexit (вихід Британії з ЄС). Про це повідомляє Reuters.

Курц заявив, що Європейський Союз встановив дуже чіткі терміни, і "немає жодних підстав продовжувати ці строки".

"Поки ситуація в Британії не зміниться. Але ми ще не досягли цього", - заявив він.

Зазначимо, глава Європейської ради Дональд Туск має намір запропонувати Великобританії "гнучку відстрочку" Brexit. План Дональда Туска дозволяє Великобританії покинути Євросоюз з відстрочкою до 12 місяців. Лондон може вийти і раніше, однак для цього угода з Брюсселем має бути схвалена в парламенті і узгоджена на екстреному саміті лідерів ЄС на наступному тижні.

У зв'язку з провалом вже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

РБК-Україна повідомляло, що 2 квітня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про необхідність нової відстрочки виходу країни з Євросоюзу. Мей не назвала конкретних дат нової відстрочки.