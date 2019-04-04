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Європарламент схвалив безвіз з Британією після Brexit

Новини » Політика    04.04.2019 - 13:50
Європарламент схвалив безвіз з Британією після Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Після Brexit громадянам ЄС і Британії залишать безвізові поїздки

Європарламент проголосував за збереження безвізового режиму з Британією після Brexit. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського парламенту.

Повідомляється, що громадяни Британії зможуть відвідувати ЄС без віз з короткостроковими поїздками на умовах взаємності для громадян країн ЄС. Рішення вступить в силу наступного дня після Brexit. Таким чином, Британію включать до списку із понад 60 третіх країн, чиї громадяни можуть не запитувати візу для в'їзду до ЄС для ведення бізнесу, туризму або відвідування родичів або друзів.

Також повідомляється, що законопроект ще має бути офіційно прийнято Радою міністрів ЄС. Він повинен бути опублікований в Офіційному журналі ЄС до 12 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський парламент проголосував за продовження Brexit.

У той же час перший заступник голови Європейської комісії (ЄК) Франс Тіммерманс заявив, що Європейський союз і Лондон не можуть нескінченно вести переговори про Brexit. Він також закликав уряд і опозицію у Великобританії досягти єдності з питання Brexit.

 

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