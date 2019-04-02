ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей заявила про необхідності нової відстрочки Brexit

Новини » Політика    02.04.2019 - 21:00
Мей заявила про необхідності нової відстрочки Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей не назвала конкретних дат нової відстрочки

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про необхідності нової відстрочки виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

Мей не назвала конкретних дат нової відстрочки.

"Вихід з угодою це найкраще рішення, так що там необхідно подальше продовження статті 50 (Лісабонського договору про ЄС, - ред.), таке (продовження, - ред.), щоб воно було найбільш коротким", - сказала Мей.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

У зв'язку з провалом вже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, в Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку Brexit. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників акції протесту. Двох учасників "Маршу на користь виходу" затримали за застосування насильства, одного - за напад на поліцейського, ще одного - за вживання алкоголю і порушення громадського порядку.

ЄС не може бути "заручником" Brexit, - Макрон Втрати Британії від Brexit вже перевищили 100 млрд євро
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Тереза МэйBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся