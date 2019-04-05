ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туск запропонує Британії план "гнучкою відстрочки" для Brexit

Новини » Політика    05.04.2019 - 10:59
Туск запропонує Британії план "гнучкою відстрочки" для Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european parliament)

Усі можливі варіанти відстрочки лідери ЄС обговорять на саміті 10 квітня

Глава Європейської ради Дональд Туск має намір запропонувати Великобританії "гнучку відстрочку" для Brexit - виходу Сполученого королівства з Євросоюзу. Про це повідомляють видання ВВС і Guardian з посиланням на високопоставлені джерела в ЄС.

Зазначено, що план Дональда Туска дозволяє Великобританії покинути Євросоюз із відстрочкою у 12 місяців. Лондон може вийти і раніше, однак для цього угода з Брюсселем має бути схвалена в парламенті і узгоджена на екстреному саміті лідерів ЄС на наступному тижні. The Guardian уточнює, що план глави Євроради повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.

Додамо, всі можливі варіанти відстрочки будуть обговорюватися лідерами ЄС на саміті 10 квітня. 12 квітня Велика Британія повинна вже вийти з ЄС.

Відзначимо також, високопоставлене джерело в ЄС заявило ВВС, що, пропонуючи Лондону "гнучку відстрочку" до 12 місяців, Туск має намір виключити ситуацію, при якій Брюссель буде стикатися з запитами Лондона на продовження процесу виходу кожні кілька тижнів.

Нагадаємо, Європарламент проголосував за збереження безвізового режиму з Британією після Brexit.

Як писало РБК-Україна, перший заступник голови Європейської комісії (ЄК) Франс Тіммерманс заявив, що Європейський союз і Лондон не можуть нескінченно вести переговори про вихід Британії з ЄС (Brexit), британський парламент повинен прийняти яке-небудь рішення.

Додамо, депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit, щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угод.

Меркель сподівається, що позиція за Brexit буде узгоджена до саміту ЄС У Британії не виключили можливості участі у виборах в Європарламент
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Дональд ТускBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся