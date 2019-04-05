Туск запропонує Британії план "гнучкою відстрочки" для Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/european parliament)

Усі можливі варіанти відстрочки лідери ЄС обговорять на саміті 10 квітня

Глава Європейської ради Дональд Туск має намір запропонувати Великобританії "гнучку відстрочку" для Brexit - виходу Сполученого королівства з Євросоюзу. Про це повідомляють видання ВВС і Guardian з посиланням на високопоставлені джерела в ЄС.

Зазначено, що план Дональда Туска дозволяє Великобританії покинути Євросоюз із відстрочкою у 12 місяців. Лондон може вийти і раніше, однак для цього угода з Брюсселем має бути схвалена в парламенті і узгоджена на екстреному саміті лідерів ЄС на наступному тижні. The Guardian уточнює, що план глави Євроради повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.

Додамо, всі можливі варіанти відстрочки будуть обговорюватися лідерами ЄС на саміті 10 квітня. 12 квітня Велика Британія повинна вже вийти з ЄС.

Відзначимо також, високопоставлене джерело в ЄС заявило ВВС, що, пропонуючи Лондону "гнучку відстрочку" до 12 місяців, Туск має намір виключити ситуацію, при якій Брюссель буде стикатися з запитами Лондона на продовження процесу виходу кожні кілька тижнів.

Нагадаємо, Європарламент проголосував за збереження безвізового режиму з Британією після Brexit.

Як писало РБК-Україна, перший заступник голови Європейської комісії (ЄК) Франс Тіммерманс заявив, що Європейський союз і Лондон не можуть нескінченно вести переговори про вихід Британії з ЄС (Brexit), британський парламент повинен прийняти яке-небудь рішення.

Додамо, депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit, щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угод.