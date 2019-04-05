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Австрия выступила против новой отсрочки Brexit

Новости » Политика    05.04.2019 - 16:54
Австрия выступила против новой отсрочки Brexit
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Курц заявил, что Европейский Союз установил очень четкие сроки

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нет причин для дополнительной отсрочки Brexit (выход Британии из ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Курц заявил, что Европейский Союз установил очень четкие сроки, и "нет никаких оснований продлевать эти сроки".

"Пока ситуация в Британии не изменится. Но мы еще не достигли этого", - заявил он.

Отметим, глава Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" для BrexitПлан Дональда Туска позволяет Великобритании покинуть Евросоюз с отсрочкой в 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого сделка с Брюсселем должна быть одобрена в парламенте и согласована на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза на 10 апреля.

РБК-Украина сообщало, что 2 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза. Мэй не назвала конкретных дат новой отсрочки.

 

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