Австрия и Германия вызвали глав дипмиссий КНДР из-за ее солдат в России

Австрия и Германия вызвали в МИД глав дипломатических миссий Северной Кореи. Причиной стала информация о солдатах КНДР в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии в Twitter и Министерство иностранных дел Германии в Twitter .

"Мы вызвали посла Северной Кореи, чтобы выразить серьезную озабоченность в связи с сообщениями о присутствии оружия и войск КНДР в России", - сказано в сообщении МИД Австрии.

В ведомстве добавили, что помощь России в войне против Украины является вопиющим нарушением международного права и подрывает безопасность в Европе и на Корейском полуострове.

В свою очередь в МИД Германии подчеркнули, что если информация о северокорейских солдатах в Украине подтвердится, это будет крайне серьезным нарушением международного права.

"Федеральное министерство иностранных дел вызвало сегодня временного поверенного в делах Северной Кореи. Поддержка агрессивной войны России также угрожает безопасности Германии и европейскому миропорядку", - добавили в МИД Германии.