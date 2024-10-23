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Австрия и Германия вызвали глав дипмиссий КНДР из-за ее солдат в России

Среда 23 октября 2024 21:05
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Австрия и Германия вызвали глав дипмиссий КНДР из-за ее солдат в России Иллюстративное фото: солдаты КНДР могут воевать против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Австрия и Германия вызвали в МИД глав дипломатических миссий Северной Кореи. Причиной стала информация о солдатах КНДР в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии в Twitter и Министерство иностранных дел Германии в Twitter.

"Мы вызвали посла Северной Кореи, чтобы выразить серьезную озабоченность в связи с сообщениями о присутствии оружия и войск КНДР в России", - сказано в сообщении МИД Австрии.

В ведомстве добавили, что помощь России в войне против Украины является вопиющим нарушением международного права и подрывает безопасность в Европе и на Корейском полуострове.

В свою очередь в МИД Германии подчеркнули, что если информация о северокорейских солдатах в Украине подтвердится, это будет крайне серьезным нарушением международного права.

"Федеральное министерство иностранных дел вызвало сегодня временного поверенного в делах Северной Кореи. Поддержка агрессивной войны России также угрожает безопасности Германии и европейскому миропорядку", - добавили в МИД Германии.

Солдаты КНДР могут воевать против Украины

Напомним, недавно Россия и Северная Корея подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого северокорейских солдат заметили в России на Дальнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь предупредил, что теперь Северная Корея вступает в войну на стороне России. Она будет помогать оккупантам своими солдатами.

При этом начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что первые северокорейские солдаты могут появиться в Курской области уже сегодня, 23 октября.

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