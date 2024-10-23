ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія та Німеччина викликали голів дипмісій КНДР через її солдатів в Росії

Середа 23 жовтня 2024 21:05
UA EN RU
Австрія та Німеччина викликали голів дипмісій КНДР через її солдатів в Росії Ілюстративне фото: солдати КНДР можуть воювати проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Австрія та Німеччина викликали до МЗС голів дипломатичних місій Північної Кореї. Причиною стала інформація про солдатів КНДР у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter та Міністерство закордонних справ Німеччини у Twitter.

"Ми викликали посла Північної Кореї, щоб висловити серйозне занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії", - сказано у повідомленні МЗС Австрії.

У відомстві додали, що допомога Росії у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права та підриває безпеку в Європі і на Корейському півострові.

У свою чергу в МЗС Німеччини наголосили, що якщо інформація про північнокорейських солдатів в Україні підтвердиться, це буде вкрай серйозним порушенням міжнародного права.

"Федеральне міністерство закордонних справ викликало сьогодні тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Підтримка агресивної війни Росії також загрожує безпеці Німеччини та європейському світопорядку", - додали в МЗС Німеччини.

Солдати КНДР можуть воювати проти України

Нагадаємо, нещодавно Росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Після цього північнокорейських солдатів помітили у Росії Далекому Сході.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу попередив, що тепер Північна Корея вступає у війну на боці Росії. Вона допомагатиме окупантам своїми солдатами.

При цьому начальник ГУР Кирило Буданов зазначав, що перші північнокорейські солдати можуть з'явитися в Курській області вже сьогодні, 23 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Австрія Північна Корея Війна в Україні
NEWS
Україна може не отримати обіцяні 4 млрд євро від Євросоюзу цього року: в чому причина
Україна може не отримати обіцяні 4 млрд євро від Євросоюзу цього року: в чому причина
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні