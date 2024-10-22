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Буданов о войсках КНДР: ждем на Курском направлении уже завтра

Вторник 22 октября 2024 22:21
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Буданов о войсках КНДР: ждем на Курском направлении уже завтра Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Первые северокорейские войска скоро прибудут в Курскую область России. Они будут помогать русской армии.

Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

По словам Буданова, ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже завтра, 23 октября. Они будут помогать оградить Курскую область от ВСУ.

"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении", – сказал изданию Буданов.

Он отметил, что неизвестно, сколько их будет и как они будут экипированы.

"Увидим через пару дней", – добавил он.

Солдаты КНДР могут воевать против Украины

Напомним, по информации источников РБК-Украина, северокорейских солдат уже привезли в Россию для подготовки к боевым действиям против Украины. Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, где им выдают российскую военную форму на полигоне на Дальнем Востоке. Сегодня появились новые доказательства их присутствия на территории России.

ВпоследствииЮжная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России в связи с их углубленным военным сотрудничеством.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у Украины есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи - речь идет о двух бригадах по 6 тысяч человек.

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КНДР Курская область Кирилл Буданов Война в Украине
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