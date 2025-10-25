Австрия рассмотрит экстрадицию беглого генерала Наумова в Украину

Дело Наумова: что известно

Наумова уволили с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ июля 2021 года. После начала полномасштабной войны Наумов сбежал за границу.

В июне 2022 года Наумова задержали на границе Сербии и Северной Македонии с немалой суммой денег. 29 сентября 2023 года сербский суд приговорил Наумова к году заключения за отмывание денег. На свободу Наумов вышел в начале 2024 года.

В Украине Наумову объявили несколько подозрений - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен. Также Наумова подозревают в государственной измене.

Суд Сербии отказал Украине в экстрадиции Наумова. Однако в октябре 2024 года Наумов перебрался в Австрию, о чем было сообщено органам государственной безопасности страны. Поскольку Наумов объявлен в международный розыск, сейчас решается вопрос его экстрадиции в Украину.