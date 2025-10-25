RU

Австрия рассмотрит экстрадицию беглого генерала Наумова в Украину

Фото: экс-генерал Андрей Наумов во время суда (кадр из видео)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

В Австрии суд рассмотрит вопрос экстрадиции бывшего генерала Службы безопасности Украины, которого объявили в международный розыск. В Украине его обвиняют в ряде уголовных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источников, речь идет о бывшем руководителе Главного управления внутренней безопасности СБУ генерале Андрее Наумове. Вопрос о его выдаче Украине рассмотрит региональный суд Корнойбурга.

Правоохранительные органы Украины поддерживают коммуникацию с австрийскими коллегами относительно выдачи Наумова. В отношении бывшего генерала в Украине завершено досудебное расследование, ему инкриминируют ряд статей уголовного кодекса.

 

Дело Наумова: что известно

Наумова уволили с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ июля 2021 года. После начала полномасштабной войны Наумов сбежал за границу.

В июне 2022 года Наумова задержали на границе Сербии и Северной Македонии с немалой суммой денег. 29 сентября 2023 года сербский суд приговорил Наумова к году заключения за отмывание денег. На свободу Наумов вышел в начале 2024 года.

В Украине Наумову объявили несколько подозрений - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен. Также Наумова подозревают в государственной измене.

Суд Сербии отказал Украине в экстрадиции Наумова. Однако в октябре 2024 года Наумов перебрался в Австрию, о чем было сообщено органам государственной безопасности страны. Поскольку Наумов объявлен в международный розыск, сейчас решается вопрос его экстрадиции в Украину.

