Экс-генерал СБУ Наумов получил срок в Сербии

Суд в Сербии присудил экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову год заключения за отмывание денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Сегодня, 29 сентября, суд первой инстанции вынес приговор. По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет обжаловать это решение.

"Мы считаем (как сторона защиты, - ред.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", - заявил Петрович.

Адвокат также отметил, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова.

Дело Наумова

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

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