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Суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова

Сербия, Пятница 06 октября 2023 12:16
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Суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова Фото: экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов ("Схемы")
Автор: Татьяна Степанова

Сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, еще ранее отказавшего Украине в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканскую службу Радио Свобода.

Отмечено, что это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по поводу неиздания Наумова по запросу Украины.

В июле первая инстанция отклонила запрос Украины на экстрадицию Наумова, после чего была подана апелляция.

Журналисты отмечают, что решение первой инстанции подтвердили 29 сентября, что делает решение судебных органов Сербии не экстрадировать Наумова в Украину юридически обязательным.

Запрос на экстрадицию Наумова в сентябре 2022 года в Сербию направил Офис генерального прокурора Украины.

Дело Наумова

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

29 сентября 2023 года суд в Сербииприсудил эксначальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову год заключения за отмывание денег.

Тогда адвокат Наумова Милан Петрович заявил, что сторона защиты будет оспаривать это решение. Он также подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Ниша по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова.

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