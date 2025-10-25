Австрія розгляне екстрадицію генерала-втікача Наумова до України

Справа Наумова: що відомо

Наумова звільнили з посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ липня 2021 року. Після початку повномасштабної війни Наумов втік за кордон.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні Сербії та Північної Македонії з чималою сумою грошей. 29 вересня 2023 року сербський суд присудив Наумову рік ув'язнення за відмивання грошей. На волю Наумов вийшов на початку 2024 року.

В Україні Наумову оголосили кілька підозр - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. Також Наумова підозрюють у державній зраді.

Суд Сербії відмовив Україні в екстрадиції Наумова. Проте в жовтні 2024 року Наумов перебрався до Австрії, про що було повідомлено органам державної безпеки країни. Оскільки Наумов оголошений у міжнародний розшук, зараз вирішується питання його екстрадиції до України.