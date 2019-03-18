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Австрія засудила незаконну анексію Криму Росією

Новини » Політика    18.03.2019 - 15:33
Австрія засудила незаконну анексію Криму Росією
Ілюстративне фото (Getty Images)

Австрія заявила, що повністю підтримує позицію ЄС у цьому питанні

У п'яту річницю анексії Криму Росією Міністерство закордонних справ Австрії засудило окупацію півострова назвавши її "серйозним порушенням міжнародного права". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністрерства у Facebook

У МЗС Австрії запевнили в повній підтримці позиції Євросоюзу щодо того, що анексія Криму Росією в 2014 році була незаконною.

"Сьогодні виповнюється п'ята річниця незаконної анексії Криму. Австрія підтримує позицію Європейського Союзу і засуджує незаконну анексію Криму як серйозне порушення міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією. 

Крім того, посольство Польщі в Україні висловило підтримку українцям, які залишилися на території окупованого Криму у п'яту річницю анексії Криму. 

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