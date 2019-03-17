ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина вважає анексію Криму фатальним порушенням закону

Новини » Політика    17.03.2019 - 18:32
Німеччина вважає анексію Криму фатальним порушенням закону
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Маас наголошує, що Росія поставила під сумнів правила мирного співіснування

Анексія Криму Російською Федерацією з використанням військової сили була фатальним порушенням закону. Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Німеччини. 

Маас наголосив, що своїми діями РФ поставила під сумнів основні правила мирного співіснування, просунувши натомість свої кордони. 

"Фатальним порушенням закону є п'ята річниця використанням Росією військової сили для просування своїх кордонів. Той, хто діє таким чином, знищує довіру і ставить під сумнів основні правила мирного співіснування", - зазначив глава МЗС Німеччини. 

Німеччина вважає анексію Криму фатальним порушенням закону

Зазначимо, 18 березня минає п'ять років як президент РФ Володимир Путін оголосив про приєднання Криму до складу РФ після проведення псевдореферендуму 16 березня 2014 року.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксенов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін "особисто керував" анексією півострова. Путін завтра, 18 березня, планує відвідати Крим.

Раніше верховний представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, щоЄвропейський союз ніколи не визнає та продовжує засуджувати анексію Криму Російською Федерацією.

ЄС закликає до звільнення політв'язнів, затриманих в Криму У Кремлі підтвердили намір Путіна відвідати Крим на п'ятиріччя анексії
Новини України КримГермания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся