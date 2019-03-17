Німеччина вважає анексію Криму фатальним порушенням закону

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Маас наголошує, що Росія поставила під сумнів правила мирного співіснування

Анексія Криму Російською Федерацією з використанням військової сили була фатальним порушенням закону. Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Німеччини.

Маас наголосив, що своїми діями РФ поставила під сумнів основні правила мирного співіснування, просунувши натомість свої кордони.

"Фатальним порушенням закону є п'ята річниця використанням Росією військової сили для просування своїх кордонів. Той, хто діє таким чином, знищує довіру і ставить під сумнів основні правила мирного співіснування", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Зазначимо, 18 березня минає п'ять років як президент РФ Володимир Путін оголосив про приєднання Криму до складу РФ після проведення псевдореферендуму 16 березня 2014 року.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксенов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін "особисто керував" анексією півострова. Путін завтра, 18 березня, планує відвідати Крим.

Раніше верховний представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, щоЄвропейський союз ніколи не визнає та продовжує засуджувати анексію Криму Російською Федерацією.