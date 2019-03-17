Польща висловила підтримку Україні у річницю анексії Криму

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Дії Польщі і далі будуть спрямовані на повернення територіальної цілісності України

Посольство Польщі в Україні висловило підтримку українцям, які залишилися на території окупованого Криму у п'яту річницю анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Twitter.

Польскі дипломати наголошують, що не можна дозволяти легалізації силової зміни державних кордонів.

"Польща та поляки пам'ятають про Україну та її громадян, які залишилися в окупованому Криму. Ми не зупинимось у наших діях спрямованих на повернення територіалної цілісності України. Ми не можемо дозволити, щоб силова зміна державних кордонів була легалізована", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у МЗС Німеччини анексія Криму Російською Федерацією з використанням військової сили назвали фатальним порушенням закону.

Крім того, у п'яту річницю анексії Криму міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною.

Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні у декларації до п'ятиліття російської агресії в Криму заявила, що Європейський союз не визнає та продовжує засуджувати анексію Криму Російською Федерацією.

Зазначимо, 18 березня минає п'ять років як президент РФ Володимир Путін оголосив про приєднання Криму до складу РФ після проведення псевдореферендуму 16 березня 2014 року.