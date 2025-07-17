ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Авиаудар по Доброполью: количество погибших увеличилось

Четверг 17 июля 2025 14:02
UA EN RU
Авиаудар по Доброполью: количество погибших увеличилось Фото: в Доброполье количество погибших возросло до 4 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Количество погибших в результате авиационного удара по Доброполью Донецкой области 16 июля возросло до четырех человек. Еще 27 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона и пресс-службу ГСЧС Украины.

По его словам, по состоянию на текущий час известно о четырех погибших и 27 пострадавших в результате атаки, поразившей торговый центр в Доброполье.

На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжается разбор завалов.

"Надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт", - отметил глава ОВА.

Он уточнил, что из-за авиационного удара повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Обновлено в 14.55

В центре Доброполья спасатели завершили аварийно-спасательные и поисковые работы после авиационного удара. В результате атаки РФ погибли 4 человека, еще 27 получили ранения.

По данным ГСЧС, во время операции специалисты разобрали около 11 тонн разрушенных строительных конструкций.

Фото: спасатели завершили аварийно-спасательные и поисковые работы в центре Доброполья (t.me/dsns_telegram)

Удар по Доброполью

Напомним, вечером, 16 июля, российская авиация сбросила 500-килограммовую бомбу на торговый центр в центре Доброполья.

Сначала было известно о двух погибших, однако в ОВА отметили, что под завалами еще могут находиться люди.

Перед тем Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доброполье Война в Украине
Новости
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе