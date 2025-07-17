Авиаудар по Доброполью: количество погибших увеличилось

Количество погибших в результате авиационного удара по Доброполью Донецкой области 16 июля возросло до четырех человек. Еще 27 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона и пресс-службу ГСЧС Украины.

По его словам, по состоянию на текущий час известно о четырех погибших и 27 пострадавших в результате атаки, поразившей торговый центр в Доброполье.

На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжается разбор завалов.

"Надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт", - отметил глава ОВА.

Он уточнил, что из-за авиационного удара повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Обновлено в 14.55

В центре Доброполья спасатели завершили аварийно-спасательные и поисковые работы после авиационного удара. В результате атаки РФ погибли 4 человека, еще 27 получили ранения.

По данным ГСЧС, во время операции специалисты разобрали около 11 тонн разрушенных строительных конструкций.

Фото: спасатели завершили аварийно-спасательные и поисковые работы в центре Доброполья (t.me/dsns_telegram)