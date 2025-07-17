Авіаудар по Добропіллю: кількість загиблих збільшилась

Кількість загиблих внаслідок авіаційного удару по Добропіллю Донецької області 16 липня зросла до чотирьох осіб. Ще 27 людей отримали поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, станом на поточну годину відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих внаслідок атаки, що вразила торговий центр у Добропіллі.

На місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. Триває розбір завалів.

"Маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", - зазначив голова ОВА.

Він уточнив, що через авіаційний удар пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.