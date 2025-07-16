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Авиаудар по Доброполью: есть жертвы, десятки раненых, под завалами есть люди

Среда 16 июля 2025 19:35
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Авиаудар по Доброполью: есть жертвы, десятки раненых, под завалами есть люди Фото: последствия удара по Доброполью 16 июля (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером среды, 16 июля, авиабомбой атаковала город Доброполье, что в Донецкой области. Уже известно о жертвах и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По предварительным данным, в результате удара известно о 2 погибших и 14 раненых. В то же время в прокуратуре Донецкой области уточнили, что пострадавших на данный момент - 17 человек.

Обновлено в 20:05

Филашкин уточнил, что в результате удара погиб один человек, еще 21 - ранены.

"Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно - по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", - написал Филашкин.

Известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях в результате обстрела.

Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди - поиск уцелевших продолжается.

"Осмотрел место удара, дал распоряжение всем ответственным службам. На месте работают спасатели, врачи, полиция и местные власти. Это еще одно страшное преступление россиян на нашей земле. Они стремятся истребить нас всех до последнего", - отметил он.

Удар по Доброполью

Российские оккупанты в среду, 16 июля, вечером нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области. Враг атаковал людное место, уже известно о погибших и большом количестве раненых.

Также 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.

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