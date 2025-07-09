РФ впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье: какие последствия

Российские войска впервые массированно атаковали FPV-дронами Доброполье Донецкой области. Беспилотники атаковали непосредственно центр города, есть разрушения и по меньшей мере один раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донбасс Реалии.

Как сообщается, один из дронов попал в крышу магазина, также горят до десяти автомобилей. Очевидец рассказал, что при нем из магазина забирали одного раненого. Количество дронов, которые атаковали город, пока неизвестно, однако люди говорят, что слышали их с разных сторон. В Telegram-каналах публикуют видео, как FPV летают прямо над людной улицей и взрываются недалеко от кафе.